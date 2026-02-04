Gigantyczna awaria sieci Play. Użytkownicy w całej Polsce zgłaszają poważne problemy

Od godzin porannych użytkownicy sieci Play masowo zgłaszają problemy z działaniem usług. Dane z serwisów monitorujących awarie pokazują gwałtowny wzrost zgłoszeń w ciągu ostatnich godzin. Skala problemu jest ogólnopolska i dotyczy największych miast.

Nagły skok zgłoszeń w całym kraju
W ciągu ostatnich 24 godzin liczba zgłoszeń awarii w sieci Play wzrosła do kilku tysięcy, a wykres pokazuje wyraźny, gwałtowny pik w godzinach przedpołudniowych. Jeszcze w nocy liczba problemów była niewielka, jednak sytuacja zmieniła się bardzo szybko.

Użytkownicy informują o braku możliwości wysyłania i odbierania wiadomości, problemach z zasięgiem oraz niedziałającym internecie stacjonarnym.

Jakie usługi nie działają
Zgłoszenia pokazują, że najwięcej problemów dotyczy:
– SMS, które stanowią około 75 procent wszystkich zgłoszeń
– zasięgu sieci komórkowej, około 13 procent
– internetu stacjonarnego, również około 13 procent

Oznacza to, że część użytkowników ma ograniczony kontakt zarówno przez wiadomości, jak i połączenia sieciowe.

Najbardziej dotknięte miasta
Problemy zgłaszane są z wielu regionów kraju. Najczęściej wskazywane lokalizacje to:
– Warszawa
– Wrocław
– Kraków
– Gdańsk
– Łódź
– Katowice
– Poznań
– Rzeszów
– Lublin

Tak szeroki zasięg zgłoszeń sugeruje awarię o charakterze ogólnokrajowym, a nie lokalne problemy z pojedynczymi nadajnikami.

Reakcje użytkowników
W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej wpisów od klientów Play, którzy informują o braku możliwości wysyłania SMS, problemach z logowaniem do usług oraz niestabilnym działaniu sieci. Część osób zgłasza także trudności w pracy zdalnej i realizacji codziennych obowiązków.

Na ten moment operator nie opublikował jeszcze oficjalnego komunikatu wyjaśniającego przyczyny awarii ani przewidywanego czasu jej usunięcia.

Co to oznacza dla użytkowników
Jeśli korzystasz z sieci Play i zauważasz problemy z wysyłaniem wiadomości, zasięgiem lub internetem, nie jesteś jedyną osobą. Warto śledzić komunikaty operatora i przygotować się na możliwe utrudnienia w ciągu najbliższych godzin.

W pilnych sprawach użytkownicy mogą rozważyć alternatywne formy kontaktu, jeśli mają taką możliwość.

Sieć Play zmaga się z jedną z największych awarii w ostatnim czasie. Tysiące zgłoszeń napływają z całej Polski, a problemy obejmują głównie SMS, zasięg i internet. Skala zdarzenia wskazuje na poważną usterkę systemową. Czekamy na oficjalne stanowisko operatora i dalsze informacje.

