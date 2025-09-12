Gigantyczna awaria w całej Polsce! System nie działa. Tysiące zdenerwowanych ludzi i chaos

12 września 2025 11:07 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W piątkowy poranek, 12 września 2025 roku, doszło do poważnej awarii systemu odpowiedzialnego za obsługę dokumentów paszportowych w całej Polsce. Już po godzinie 10:00 Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu opublikował komunikat, który rozwiał wszelkie wątpliwości: nie tylko przyjmowanie nowych wniosków paszportowych zostało wstrzymane, ale także wydawanie gotowych dokumentów.

„W związku z zaistniałą sytuacją przyjmowanie wniosków paszportowych oraz wydawanie gotowych dokumentów zostało wstrzymane do odwołania” – poinformowali urzędnicy DUW, dodając, że problem ma charakter ogólnopolski.

Nie działa żaden punkt paszportowy

Awaria nie ogranicza się do jednego regionu. Problemy występują we wszystkich województwach – system centralny nie przyjmuje ani nie przetwarza danych, co oznacza, że wszystkie punkty paszportowe w kraju są obecnie wyłączone z działania. Kolejki do urzędów, frustracja obywateli i wzrost napięcia wśród osób planujących zagraniczne wyjazdy to tylko pierwsze z widocznych skutków.

Wrocławski urząd apeluje o cierpliwość i zapewnia, że sytuacja jest monitorowana. „Będziemy na bieżąco przekazywać informacje, gdy tylko system powróci do poprawnego działania” – dodają urzędnicy.

Potencjalne konsekwencje: wyjazdy zagrożone, kolejki narastają

Skala awarii może mieć daleko idące skutki. Osoby, które planowały podróż za granicę i potrzebują pilnego wydania paszportu, stanęły przed ogromnym problemem. Wiele z nich wykupiło już bilety, zarezerwowało noclegi lub ma zobowiązania zawodowe za granicą – i teraz nie wiadomo, czy w ogóle będą mogły wyjechać.

Ponadto, im dłużej potrwa przerwa w działaniu systemu, tym większe opóźnienia pojawią się w jego obsłudze, gdy awaria zostanie usunięta. Można się spodziewać lawinowego wzrostu liczby petentów, długich kolejek i kilkudniowego zastoju w pracy urzędów.

Co to oznacza dla czytelnika?

  • Jeśli złożyłeś wniosek paszportowy i czekasz na odbiór dokumentu – musisz uzbroić się w cierpliwość.

  • Jeśli planowałeś złożyć wniosek dziś lub w najbliższych dniach – urzędy nie przyjmują żadnych dokumentów do odwołania.

  • Jeśli masz wkrótce wyjazd zagraniczny i nie masz ważnego paszportu – sprawdź możliwość jego wyrobienia w trybie ekspresowym, ale miej świadomość, że nawet ta ścieżka może być zablokowana.

  • Śledź komunikaty lokalnych urzędów wojewódzkich oraz Ministerstwa Cyfryzacji – to tam pojawią się informacje o przywróceniu systemu.

Podsumowanie

Awaria systemu paszportowego to nie tylko kłopotliwa usterka informatyczna – to realny problem dla tysięcy Polaków, którzy znaleźli się w administracyjnym zawieszeniu. Warto zachować spokój, ale też przygotować się na możliwe komplikacje – zwłaszcza jeśli planujesz wyjazd lub potrzebujesz dokumentów do pracy, edukacji czy leczenia za granicą.

