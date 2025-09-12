Gigantyczna awaria w całej Polsce! System nie działa. Tysiące zdenerwowanych ludzi i chaos
W piątkowy poranek, 12 września 2025 roku, doszło do poważnej awarii systemu odpowiedzialnego za obsługę dokumentów paszportowych w całej Polsce. Już po godzinie 10:00 Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu opublikował komunikat, który rozwiał wszelkie wątpliwości: nie tylko przyjmowanie nowych wniosków paszportowych zostało wstrzymane, ale także wydawanie gotowych dokumentów.
„W związku z zaistniałą sytuacją przyjmowanie wniosków paszportowych oraz wydawanie gotowych dokumentów zostało wstrzymane do odwołania” – poinformowali urzędnicy DUW, dodając, że problem ma charakter ogólnopolski.
Nie działa żaden punkt paszportowy
Awaria nie ogranicza się do jednego regionu. Problemy występują we wszystkich województwach – system centralny nie przyjmuje ani nie przetwarza danych, co oznacza, że wszystkie punkty paszportowe w kraju są obecnie wyłączone z działania. Kolejki do urzędów, frustracja obywateli i wzrost napięcia wśród osób planujących zagraniczne wyjazdy to tylko pierwsze z widocznych skutków.
Wrocławski urząd apeluje o cierpliwość i zapewnia, że sytuacja jest monitorowana. „Będziemy na bieżąco przekazywać informacje, gdy tylko system powróci do poprawnego działania” – dodają urzędnicy.
Potencjalne konsekwencje: wyjazdy zagrożone, kolejki narastają
Skala awarii może mieć daleko idące skutki. Osoby, które planowały podróż za granicę i potrzebują pilnego wydania paszportu, stanęły przed ogromnym problemem. Wiele z nich wykupiło już bilety, zarezerwowało noclegi lub ma zobowiązania zawodowe za granicą – i teraz nie wiadomo, czy w ogóle będą mogły wyjechać.
Ponadto, im dłużej potrwa przerwa w działaniu systemu, tym większe opóźnienia pojawią się w jego obsłudze, gdy awaria zostanie usunięta. Można się spodziewać lawinowego wzrostu liczby petentów, długich kolejek i kilkudniowego zastoju w pracy urzędów.
Co to oznacza dla czytelnika?
-
Jeśli złożyłeś wniosek paszportowy i czekasz na odbiór dokumentu – musisz uzbroić się w cierpliwość.
-
Jeśli planowałeś złożyć wniosek dziś lub w najbliższych dniach – urzędy nie przyjmują żadnych dokumentów do odwołania.
-
Jeśli masz wkrótce wyjazd zagraniczny i nie masz ważnego paszportu – sprawdź możliwość jego wyrobienia w trybie ekspresowym, ale miej świadomość, że nawet ta ścieżka może być zablokowana.
-
Śledź komunikaty lokalnych urzędów wojewódzkich oraz Ministerstwa Cyfryzacji – to tam pojawią się informacje o przywróceniu systemu.
Podsumowanie
Awaria systemu paszportowego to nie tylko kłopotliwa usterka informatyczna – to realny problem dla tysięcy Polaków, którzy znaleźli się w administracyjnym zawieszeniu. Warto zachować spokój, ale też przygotować się na możliwe komplikacje – zwłaszcza jeśli planujesz wyjazd lub potrzebujesz dokumentów do pracy, edukacji czy leczenia za granicą.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.