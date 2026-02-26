Gigantyczna awaria w PKO BP. Bank przeprasza. Klienci wściekli

26 lutego 2026 17:43 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Klienci PKO Banku Polskiego muszą liczyć się z problemami technicznymi. Bank poinformował o utrudnieniach w dostępie do części swoich usług elektronicznych.

Co dokładnie nie działa

Z oficjalnego komunikatu wynika, że występują trudności w korzystaniu z serwisów iPKO, iPKO biznes, Inteligo oraz aplikacji mobilnej IKO. To oznacza, że część klientów może mieć problem z zalogowaniem się do bankowości internetowej lub realizacją operacji online.

Jednocześnie bank uspokaja, że karty płatnicze działają bez zakłóceń. Możliwe jest więc regulowanie płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych oraz wypłaty z bankomatów.

Stanowisko banku

PKO BP zapewnia, że trwają prace nad jak najszybszym przywróceniem pełnej funkcjonalności systemów. W komunikacie pojawiły się również przeprosiny za powstałe niedogodności.

Na ten moment nie podano przyczyn awarii ani przewidywanego czasu usunięcia problemu.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli planujesz dziś pilne przelewy lub operacje w aplikacji IKO, warto sprawdzić, czy system działa poprawnie przed zatwierdzeniem transakcji. W przypadku problemów najlepiej odczekać i spróbować ponownie później.

Płatności kartą powinny przebiegać bez zakłóceń. Jeśli jednak napotkasz trudności, bank zaleca kontakt z infolinią.

Warto również śledzić oficjalne kanały PKO BP w mediach społecznościowych, gdzie publikowane są bieżące komunikaty o statusie usług.

Utrudnienia dotyczą kluczowych systemów bankowości internetowej i mobilnej PKO BP. Karty działają prawidłowo, a bank pracuje nad przywróceniem pełnej sprawności usług. Klienci powinni zachować ostrożność przy planowaniu pilnych operacji online i na bieżąco sprawdzać komunikaty instytucji.

