Gigantyczna awaria w Warszawie. Ciężarówka zerwała setki metrów sieci trakcyjnej
Poważne utrudnienia w komunikacji miejskiej na warszawskiej Pradze. Na ulicy Jagiellońskiej doszło do poważnej awarii sieci trakcyjnej po tym, jak samochód ciężarowy zerwał ponad 600 metrów przewodów. W efekcie tramwaje w obu kierunkach zostały wstrzymane.
Utrudnienia mogą potrwać wiele godzin.
Uszkodzona sieć trakcyjna na Jagiellońskiej
Jak poinformowały Tramwaje Warszawskie, ciężarówka uszkodziła ponad 600 metrów sieci trakcyjnej. Zdarzenie spowodowało całkowite wstrzymanie ruchu tramwajów na odcinku między Rondem Starzyńskiego a pętlą Żerań FSO.
To jeden z ważniejszych odcinków komunikacyjnych tej części miasta, dlatego utrudnienia odczuwają zarówno pasażerowie, jak i kierowcy.
Na miejscu pracują służby techniczne
Na miejsce skierowano ekipy pogotowia sieciowego Tramwajów Warszawskich, które rozpoczęły naprawę uszkodzonej infrastruktury.
Ze względu na rozległość zniszczeń przerwa w kursowaniu tramwajów może potrwać co najmniej do końca dnia.
Zmiany w kursowaniu tramwajów
W związku z awarią wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.
Tramwaje linii 18 i 20 zostały skierowane na trasę do pętli Ratuszowa–ZOO. Pasażerowie powinni przygotować się na opóźnienia i zmiany w rozkładzie jazdy.
Uruchomiono komunikację zastępczą
Aby umożliwić pasażerom dalszą podróż, Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił autobusową linię zastępczą.
Autobusy kursują na trasie:
Żerań FSO – Plac Hallera
Na ulicy Jagiellońskiej zatrzymują się również na dodatkowych przystankach, aby ułatwić przesiadki pasażerom.
Co to oznacza dla pasażerów
Osoby korzystające z komunikacji w tej części Warszawy powinny przygotować się na utrudnienia oraz możliwe opóźnienia w podróży.
Służby apelują o śledzenie komunikatów ZTM oraz Tramwajów Warszawskich i – jeśli to możliwe – korzystanie z alternatywnych tras przejazdu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.