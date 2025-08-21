Gigantyczna awaria w Warszawie. Nie działa część urzędów i instytucji
Mieszkańcy warszawskiej Woli muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Urząd Dzielnicy poinformował o awarii prądu, która dotknęła znaczną część tej części stolicy. Brak energii elektrycznej wpływa na funkcjonowanie wielu instytucji, w tym samego urzędu, gdzie obsługa mieszkańców odbywa się w ograniczonym zakresie.
Przedstawiciele urzędu w krótkim komunikacie podkreślają, że awaria powoduje opóźnienia i problemy w bieżącej pracy, jednak trwają działania mające na celu jak najszybsze przywrócenie normalnego funkcjonowania. Urząd zapewnia, że mieszkańcy zostaną poinformowani, gdy tylko problemy zostaną rozwiązane.
Sytuacja ta pokazuje, jak duże znaczenie dla codziennego życia mieszkańców ma stabilność infrastruktury energetycznej. Brak prądu utrudnia nie tylko obsługę administracyjną, ale także codzienne funkcjonowanie wielu osób, które korzystają z usług instytucji publicznych na Woli.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Osoby planujące w najbliższym czasie wizytę w Urzędzie Dzielnicy Wola powinny liczyć się z możliwymi opóźnieniami i ograniczeniami w obsłudze. Najlepiej, jeśli to możliwe, przełożyć wizytę na późniejszy termin lub korzystać z usług online, o ile nie są one zależne od infrastruktury dotkniętej awarią.
