Gigantyczna awaria w Warszawie. Utrudnienia w rejonie Cmentarza Północnego paraliżują dojazd przed Wszystkich Świętych
W sobotę, 25 października, doszło do poważnej awarii wodociągowej na ulicy Arkuszowej w Warszawie. Skutki są wyjątkowo dotkliwe, ponieważ to właśnie tą trasą każdego roku tysiące warszawiaków jadą w kierunku Cmentarza Północnego – największej nekropolii w Europie.
Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że w związku z awarią autobusy linii 110, 210 i 712 zostały skierowane na trasy objazdowe w obu kierunkach.
Objazdy i utrudnienia w komunikacji
Autobusy linii 110 i 210 kursują obecnie objazdem ulicami: Wólczyńska – Estrady – 3 Maja, natomiast linia 712 została przekierowana trasą: Arkuszowa – Opalin – Kampinoska – Estrady.
ZTM zaznacza, że sytuacja może potrwać kilka godzin, a ruch w rejonie Arkuszowej, Estrady i Kampinoskiej jest mocno ograniczony.
Trudna sytuacja przed Wszystkimi Świętymi
Utrudnienia pojawiły się w wyjątkowo newralgicznym momencie – na tydzień przed dniem Wszystkich Świętych, kiedy warszawiacy licznie odwiedzają groby bliskich. Cmentarz Północny, położony w bezpośrednim sąsiedztwie Arkuszowej, każdego roku przyciąga dziesiątki tysięcy osób.
Teraz, z powodu awarii i wprowadzonych objazdów, dostanie się w okolice cmentarza stało się wyjątkowo trudne. Kierowcy stoją w korkach, a pasażerowie komunikacji miejskiej skarżą się na długie opóźnienia.
Zarząd Transportu Miejskiego wydał komunikat, w którym przeprasza pasażerów za utrudnienia i apeluje o wcześniejsze planowanie podróży:
„Ze względu na awarię wodociągową linie 110, 210 i 712 kursują objazdami. Prosimy o śledzenie komunikatów i planowanie podróży z wyprzedzeniem”.
Utrudnienia mogą się przedłużyć
Ekipy techniczne pracują nad usunięciem awarii, jednak jej skala jest duża – według służb wodociągowych pęknięcie rury nastąpiło w głównym odcinku magistrali. Prace wymagają rozkopania jezdni, co powoduje, że utrudnienia mogą potrwać nawet do niedzieli.
-
Osoby odwiedzające Cmentarz Północny powinny rozważyć alternatywne trasy – najlepiej dojazd od strony ul. Wólczyńskiej, Arkuszowej lub Pułkowej.
-
Kierowcy powinni unikać rejonu Arkuszowej i Estrady – w godzinach popołudniowych korek sięga kilku kilometrów.
-
Pasażerowie ZTM – warto sprawdzić aktualne komunikaty i śledzić kursowanie autobusów w aplikacjach mobilnych.
Awaria na Arkuszowej pokazuje, jak bardzo wrażliwa jest infrastruktura w północnej części Warszawy. W połączeniu z intensywnym ruchem przedświątecznym tworzy to scenariusz, który dla wielu mieszkańców oznacza jedno – dłuższą i trudniejszą drogę na groby bliskich.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.