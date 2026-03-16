Gigantyczna awaria w znanym banku. Nie działa praktycznie wszystko. Mamy komunikat

16 marca 2026 12:59 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Klienci mBanku mogą napotykać poważne utrudnienia w korzystaniu z usług bankowych. Instytucja wydała pilny komunikat, w którym informuje o problemach technicznych wpływających na działanie aplikacji mobilnej oraz serwisu transakcyjnego.

Problemy z dostępem do bankowości
Jak przekazał mBank w oficjalnym komunikacie, w tej chwili część użytkowników może mieć trudności z korzystaniem z usług bankowych. Problemy dotyczą przede wszystkim logowania do aplikacji mobilnej oraz serwisu internetowego.

Zobacz również:

Niektórzy klienci zgłaszają także problemy z realizacją płatności. Bank przeprosił za powstałe utrudnienia i zapewnił, że pracuje nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji.

Bank reaguje na problemy
Przedstawiciele mBanku poinformowali, że zespół techniczny intensywnie pracuje nad przywróceniem pełnej dostępności usług. Instytucja zapowiada również, że będzie na bieżąco informować klientów o postępach w usuwaniu awarii.

Komunikaty dotyczące sytuacji mają pojawiać się w aktualizacjach publikowanych przez bank.

Co powinni zrobić klienci
Osoby, które mają problem z dostępem do konta lub realizacją płatności, powinny spróbować ponownie zalogować się po pewnym czasie. W przypadku awarii technicznych takie problemy zwykle ustępują po usunięciu usterki przez bank.

Jeśli trudności będą się utrzymywać dłużej, warto sprawdzić komunikaty publikowane przez bank w mediach społecznościowych lub na stronie internetowej.

Zobacz również:

Co to oznacza dla użytkowników
Awaria może oznaczać czasowe utrudnienia w dostępie do rachunków oraz płatności online. Dotyczy to szczególnie osób korzystających z aplikacji mobilnej i bankowości internetowej.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

