Gigantyczna burza nad Warszawą. Porywisty wiatr i ulewny deszcze. Ogromne utrudnienia
W tej chwili nad Warszawą szaleje potężna burza. W centrum miasta słychać głośne grzmoty, błyskawice rozświetlają niebo, a ulewny deszcz zalewa ulice. Towarzyszy temu porywisty wiatr, który łamie gałęzie i utrudnia widoczność kierowcom.
Na wielu głównych arteriach panuje paraliż komunikacyjny. Samochody stoją w gigantycznych korkach, a ruch w centrum niemal zamarł. Woda w niektórych miejscach sięga krawężników, tworząc duże kałuże i zalane fragmenty jezdni.
Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Jeśli nie musisz wychodzić z domu – lepiej przeczekaj nawałnicę. Burza nadal się przemieszcza nad miastem i może potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut.
Jak zachować się podczas burzy
Służby apelują, by zachować szczególną ostrożność. Jeśli nie musisz wychodzić z domu – zostań w środku i przeczekaj nawałnicę. Nie podchodź do okien, nie wychodź na balkony ani nie parkuj samochodu pod drzewami. Osoby, które znajdują się na zewnątrz, powinny natychmiast szukać bezpiecznego schronienia – unikać otwartych przestrzeni, metalowych przedmiotów oraz wysokich punktów, które mogą przyciągnąć piorun.
Burza nadal przemieszcza się nad miastem i może potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut. Policja i straż pożarna odnotowują coraz więcej zgłoszeń o zalanych ulicach i połamanych drzewach. Warszawiacy proszeni są o cierpliwość i rozwagę.
