Gigantyczna dziura w NFZ. Szpitale odwołują operacje! Pacjenci czekają miesiącami
Coraz więcej szpitali w Polsce ogranicza planowe operacje i przyjęcia pacjentów. Z powodu ogromnych zaległości finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia placówki przesuwają terminy zabiegów nawet o kilka miesięcy, a niektóre — jak w Lublinie czy Rzeszowie — już teraz wstrzymują część operacji. Lekarze ostrzegają, że jeśli sytuacja się nie poprawi, dostęp do leczenia może być poważnie zagrożony.
Szpitale ograniczają planowe zabiegi. Winny brak pieniędzy z NFZ
Coraz więcej polskich szpitali zmaga się z poważnymi problemami finansowymi. Z powodu opóźnień w płatnościach z Narodowego Funduszu Zdrowia część placówek wstrzymuje przyjęcia nowych pacjentów, przesuwa terminy planowych operacji, a także ogranicza udział w programach lekowych. Mimo trudności wszystkie szpitale zapewniają, że zabiegi pilne i ratujące życie są realizowane bez zakłóceń.
Lubelszczyzna i Podkarpacie w najtrudniejszej sytuacji
W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie zaległości NFZ sięgają już ponad 75 mln zł. Brak zapłaty za wykonane świadczenia zmusił dyrekcję do przesunięcia większości zabiegów planowych na przyszły rok i wstrzymania ich wykonywania po południu.
Z kolei w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Rzeszowie terminy planowych operacji przesunięto nawet o cztery miesiące, a pacjenci oczekujący na endoprotezy kolan lub bioder mają wyznaczone zabiegi dopiero na 2027 rok. Wartość nadwykonań, za które NFZ jeszcze nie zapłacił, przekracza tam 9,6 mln zł.
Problem ogólnopolski
Trudna sytuacja dotyka również inne regiony.
Na Opolszczyźnie szpitale ograniczają liczbę wszczepianych endoprotez, bo – jak podkreślają dyrektorzy – Fundusz nie daje gwarancji zapłaty.
W Zielonej Górze przesuwane są zabiegi planowe, a placówka musi ratować płynność finansową kredytem obrotowym.
Podobne ograniczenia wprowadzono w Poznaniu i Kaliszu, gdzie szpitale dostosowują grafik operacji do kontraktów z NFZ.
Niektóre ośrodki, jak Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu czy Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, deklarują jednak, że działają zgodnie z planem i nie przesuwają terminów operacji.
NFZ: realizujemy płatności
Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia, że wywiązuje się z umów i finansuje świadczenia zgodnie z harmonogramem. Jak poinformował rzecznik Funduszu Paweł Florek, w październiku NFZ otrzymał dodatkowe 3,5 mld zł, co pozwoliło zmniejszyć tegoroczną lukę w budżecie do ok. 10,5 mld zł.
W 2025 roku dotacja dla NFZ wyniosła już łącznie 31 mld zł, a rząd planuje przekazać kolejne środki z obligacji. Mimo to szacunki Ministerstwa Zdrowia wskazują, że w 2026 roku w budżecie Funduszu może zabraknąć nawet 23 mld zł.
Eksperci ostrzegają, że jeśli sytuacja się nie poprawi, pacjenci mogą czekać na planowe zabiegi jeszcze dłużej. Samorząd lekarski apeluje o pilne uregulowanie płatności i zwiększenie finansowania szpitali, ostrzegając, że brak działań doprowadzi do narastania długu i ograniczenia dostępu do leczenia.
