Gigantyczna inwestycja okrąży stolicę. Wielki ring drogowy z protestami w tle
Choć łopaty nie zostaną wbite w ziemię jeszcze przez kilka lat, to właśnie teraz zapadają decyzje, które na dekady zmienią mapę drogową Mazowsza. Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (OAW) – projektowana „od zera” arteria o długości nawet 300 kilometrów – budzi ogromne emocje. Podczas gdy drogowcy kreślą warianty przebiegu, mieszkańcy zagrożonych wywłaszczeniami gmin wychodzą na ulice.
Planowana trasa ma być lekiem na komunikacyjne bolączki stolicy, odciążając obecny, wciąż niepełny „mały ring” oraz tworząc kluczowe połączenie z aglomeracją łódzką i przyszłym Centralnym Portem Komunikacyjnym (Port Polska). Jednak wizja nowej autostrady i drogi ekspresowej przecinającej spokojne dotąd tereny spotyka się z rosnącym oporem społecznym.
Drogowy gigant w czterech częściach. Przetargi ruszyły
Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej to projekt o niespotykanej dotąd skali. Całość podzielono na cztery główne segmenty: północno-zachodni i północno-wschodni (oznaczone jako droga S50) oraz południowo-zachodni i południowo-wschodni (przyszła autostrada A50).
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie zwalnia tempa prac przygotowawczych. W Sylwestra ogłoszono przetarg na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla wschodniego odcinka S50 – od węzła z trasą S7 pod Płońskiem aż do przecięcia z S8 na północ od Warszawy. Umowa ma zostać sfinalizowana w połowie tego roku, a same roboty budowlane przewidziano wstępnie na lata 2030-2035.
„Z nami łatwo nie będzie”. Mieszkańcy mówią: weto
Urzędnicy GDDKiA coraz częściej spotykają się z gniewem lokalnych społeczności. Przebieg zachodnich odcinków trasy (S50 i A50) „rodzi się w bólach”. Głośnym echem odbiła się pikieta mieszkańców gmin Tarczyn i Prażmów pod Ministerstwem Infrastruktury. Protestują oni przeciwko tzw. czerwonemu wariantowi autostrady A50, który zakłada wycinkę aż 600 hektarów lasu.
Niespokojnie jest też w rejonie Sochaczewa, gdzie ludzie obawiają się masowych wyburzeń domów. Do protestu przeciwko jednemu z wariantów S50 przyłączyli się nawet miejscowi włodarze – burmistrz i wójt.
Decydujący rok 2026. Losy inwestycji na wadze
Dla każdej z części trasy drogowcy przedstawili po cztery warianty, z których trzy biegną nowym śladem, a jeden zakłada rozbudowę istniejącej drogi krajowej nr 50. Rok 2026 będzie kluczowy – to wtedy ma zostać złożony wniosek o decyzję środowiskową, w którym GDDKiA musi wskazać jeden, preferowany przebieg.
GDDKiA zapewnia, że żaden wariant nie jest jeszcze przesądzony i analizuje wnioski ze spotkań z mieszkańcami. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze odcinki nowego ringu powstaną najwcześniej w 2032 roku.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź plany, zanim kupisz działkę
Planowanie tak potężnej inwestycji ma bezpośredni wpływ na rynek nieruchomości i plany życiowe wielu osób:
- Weryfikacja lokalizacji: Jeśli planujesz zakup domu lub działki w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od Warszawy (szczególnie w pasie planowanej OAW), koniecznie sprawdź wszystkie cztery warianty przebiegu trasy. Decyzja o wyborze ostatecznej wersji zapadnie wkrótce, a sąsiedztwo autostrady drastycznie zmieni wartość nieruchomości.
- Konsultacje mają znaczenie: Choć proces jest zaawansowany, urzędnicy analizują uwagi. Jeśli inwestycja zagraża Twojej okolicy, śledź komunikaty GDDKiA i bierz udział w spotkaniach.
- Perspektywa 2032+: Pamiętaj, że nawet po wyborze wariantu budowa nie ruszy z dnia na dzień. Realny termin oddania drogi do użytku to kolejna dekada, co daje czas na ewentualną relokację lub dostosowanie planów.
