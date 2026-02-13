Gigantyczna promocja 1+1 gratis. Sprawdź, co możesz zgarnąć za pół ceny tylko 13 i 14 lutego
Taka okazja nie zdarza się często. Biedronka uruchomiła walentynkową akcję 1+1 gratis na kultowe słodycze. Promocja obowiązuje wyłącznie przez dwa dni i jest rozbita na piątek oraz sobotę. Jeśli planujesz prezent lub słodki upominek, czas ma kluczowe znaczenie.
Produkty są objęte limitami i dostępne do wyczerpania zapasów.
Co się zmienia w piątek 13.02
Tylko w piątek 13 lutego obowiązuje promocja 1+1 gratis na praliny Raffaello 150 g.
Cena regularna przed obniżką to 19,99 zł za opakowanie. W ramach akcji przy zakupie dwóch sztuk drugą otrzymasz gratis. W praktyce oznacza to znaczące obniżenie ceny jednostkowej.
Obowiązuje limit dzienny 8 sztuk na kartę Moja Biedronka.
Co się zmienia w sobotę 14.02
Tylko w sobotę 14 lutego promocja 1+1 gratis obejmuje czekoladki Merci w opakowaniach 210 g i 250 g, różne rodzaje.
Mechanizm jest taki sam: kupujesz dwa opakowania, jedno otrzymujesz gratis. Limit dzienny to 4 sztuki na kartę, maksymalnie 2 gratisy na kartę.
Akcja jest przypisana do konkretnego dnia. Nie można jej przenieść ani połączyć między piątkiem a sobotą.
Warunki. O tym musisz pamiętać
Aby skorzystać z promocji, konieczne jest użycie karty Moja Biedronka lub aplikacji.
Sieć wyraźnie informuje, że produkty są dostępne do wyczerpania zapasów. Przy akcjach 1+1 gratis słodycze często znikają z półek już w pierwszych godzinach sprzedaży, szczególnie przed Walentynkami.
Promocja nie trwa tydzień. To tylko dwa konkretne dni.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli planujesz kupić słodki prezent na 14 lutego, możesz zapłacić realnie połowę ceny za drugi produkt. To dobra okazja, by kupić więcej za ten sam budżet albo podzielić się zakupem z kimś bliskim.
Kluczowe jest jednak rozróżnienie dni. Raffaello tylko w piątek. Merci tylko w sobotę.
Zadaj sobie jedno pytanie: czy w Twojej okolicy takie produkty długo leżą na półce przy dużych promocjach? Jeśli nie, warto zaplanować zakupy wcześniej.
Biedronka uruchomiła dwudniową, mocną akcję 1+1 gratis na Raffaello i Merci. Każdy produkt ma przypisany konkretny dzień oraz limity na kartę Moja Biedronka.
To promocja o krótkim czasie trwania i dużym potencjale zainteresowania. Jeśli chcesz skorzystać, sprawdź datę, przygotuj kartę i nie odkładaj wizyty w sklepie na ostatnią chwilę.
