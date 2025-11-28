Gigantyczna promocja 1+1 gratis. W sobotę ludzie pobiegną do Biedronki
W sobotę 29 listopada Biedronka przygotowała jedną z najmocniejszych ofert tegorocznego Black Week. Popularne produkty spożywcze oraz chemia domowa będą dostępne w promocji 1+1 gratis, ale tylko dla osób korzystających z karty lub aplikacji Moja Biedronka. Akcja obowiązuje wyłącznie w sobotę i tylko do wyczerpania zapasów.
Co się zmienia
Sieć uruchamia ograniczoną czasowo promocję, w której przy zakupie dwóch wybranych opakowań krewetek Marinero lub dowolnych produktów Lovela drugie opakowanie jest darmowe. Takie akcje zwykle przyciągają duży ruch, dlatego obowiązują limity dzienne:
– krewetki Marinero: maksymalnie 6 opakowań,
– Lovela: maksymalnie 4 produkty, w tym 2 gratis.
Fakty
Krewetki gotowane Marinero, 250 g
– cena regularna: 21,99 zł za opakowanie,
– w promocji 1+1: 10,99 zł za każde z dwóch opakowań,
– limit: 6 opakowań dziennie na kartę.
Wszystkie produkty Lovela
– akcja obejmuje cały asortyment marki: płyny, proszki, żele, kapsułki,
– możliwość dowolnego mieszania wariantów,
– limit: 4 sztuki dziennie na kartę (maksymalnie 2 gratis).
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli korzystasz z produktów Lovela albo regularnie kupujesz krewetki, to jeden z najbardziej opłacalnych dni na zrobienie zapasów. Rzeczywista cena jednostkowa krewetek spada niemal o połowę, a środki do prania dla dzieci – popularne, ale droższe – można uzupełnić na wiele tygodni z dużą oszczędnością. Warto pojawić się w sklepie rano, ponieważ tego typu akcje zwykle kończą się wyczerpaniem zapasów jeszcze przed południem.
Sobotnia oferta 1+1 gratis w Biedronce może być jednym z najlepszych momentów listopada na tańsze zakupy spożywcze i chemiczne. Jeśli chcesz skorzystać, upewnij się, że masz aktywną kartę Moja Biedronka, i zaplanuj wizytę wcześniej. Chcesz przygotować z tego gotowy news na stronę w stylu Discover? Mogę od razu dopracować tytuły alternatywne lub przygotować kolejne hity zakupowe.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.