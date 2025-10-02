Gigantyczna promocja na masło w Biedronce. Ludzie wynoszą całe pakiety
Biedronka przygotowała kolejną promocję, która na pewno przyciągnie tłumy. Od czwartku 2 października do soboty 4 października sieć sprzedaje masło ekstra Łowickie 200 g za jedyne 3,99 zł – pod warunkiem, że kupi się minimum cztery sztuki. To aż 50% taniej niż cena regularna, która wynosi 7,99 zł.
Oferta dostępna jest wyłącznie dla posiadaczy karty lub aplikacji Moja Biedronka. Dzienny limit to cztery opakowania na jedną kartę, dlatego klienci muszą liczyć się z ograniczeniami. Produkt będzie dostępny tylko do wyczerpania zapasów, a przy tak dużej obniżce można spodziewać się szybkiego zniknięcia masła z półek.
Masło Łowickie to jeden z najchętniej wybieranych produktów w polskich domach. Wysoka zawartość tłuszczu mlecznego (82%) i tradycyjny smak sprawiają, że promocja cieszy się ogromnym zainteresowaniem.
Eksperci rynku detalicznego podkreślają, że tego typu oferty to jeden z najskuteczniejszych sposobów, aby przyciągnąć klientów w dobie wysokich cen żywności. Warto jednak pamiętać, że obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy” – a masło w tej cenie może zniknąć już pierwszego dnia promocji.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.