Gigantyczna promocja na masło w Biedronce. Ludzie wynoszą całe pakiety

2 października 2025 12:34 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Biedronka przygotowała kolejną promocję, która na pewno przyciągnie tłumy. Od czwartku 2 października do soboty 4 października sieć sprzedaje masło ekstra Łowickie 200 g za jedyne 3,99 zł – pod warunkiem, że kupi się minimum cztery sztuki. To aż 50% taniej niż cena regularna, która wynosi 7,99 zł.

Fot. Warszawa w Pigułce

Oferta dostępna jest wyłącznie dla posiadaczy karty lub aplikacji Moja Biedronka. Dzienny limit to cztery opakowania na jedną kartę, dlatego klienci muszą liczyć się z ograniczeniami. Produkt będzie dostępny tylko do wyczerpania zapasów, a przy tak dużej obniżce można spodziewać się szybkiego zniknięcia masła z półek.

Masło Łowickie to jeden z najchętniej wybieranych produktów w polskich domach. Wysoka zawartość tłuszczu mlecznego (82%) i tradycyjny smak sprawiają, że promocja cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Eksperci rynku detalicznego podkreślają, że tego typu oferty to jeden z najskuteczniejszych sposobów, aby przyciągnąć klientów w dobie wysokich cen żywności. Warto jednak pamiętać, że obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy” – a masło w tej cenie może zniknąć już pierwszego dnia promocji.

