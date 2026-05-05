Gigantyczna promocja na sprzęt kuchenny w Action. Czajnik, ekspres i opiekacz za mniej niż 80 zł
Action przygotował promocję tygodnia na popularny sprzęt kuchenny marki Severin. W ofercie znalazły się urządzenia, które przydają się w niemal każdej kuchni: czajnik elektryczny, ekspres przelewowy do kawy oraz opiekacz do chleba. Ceny zaczynają się od 69,95 zł.
To propozycja dla osób, które chcą szybko uzupełnić wyposażenie kuchni bez dużych wydatków. Szczególnie teraz, gdy ceny małego AGD potrafią mocno zaskoczyć, taka oferta może przyciągnąć klientów do sklepów.
W promocji dostępny jest czajnik Severin o pojemności 1,7 l i mocy 2200 W. Urządzenie kosztuje 69,95 zł. Według informacji widocznych w ofercie wcześniejsza najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 79,95 zł, co oznacza rabat 12 proc.
Drugim produktem jest ekspres do kawy Severin. Ma pojemność 1,25 l i moc 900 W. Jego cena promocyjna wynosi 79,95 zł. Wcześniej kosztował 89,95 zł, więc obniżka sięga 11 proc.
Na liście znalazł się również opiekacz do chleba Severin o mocy 800 W. Kosztuje 69,95 zł, czyli również o 12 proc. mniej niż najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją.
Oferta może być szczególnie interesująca dla osób urządzających pierwsze mieszkanie, studentów, wynajmujących lokale albo tych, którzy chcą wymienić starszy sprzęt bez inwestowania kilkuset złotych. Czajnik, ekspres i opiekacz to urządzenia używane na co dzień, więc taka promocja może szybko przełożyć się na większy ruch w sklepach.
Warto jednak pamiętać, że produkty oznaczono jako promocję tygodnia. To oznacza, że dostępność może być ograniczona, a najpopularniejsze urządzenia mogą szybko znikać z półek. Przy takich cenach klienci zwykle nie czekają długo z decyzją.
Action kolejny raz stawia na prostą strategię: niedrogie produkty codziennego użytku i krótka promocja. Dla klientów oznacza to okazję, ale też konieczność szybkiego działania. Jeśli ktoś planował zakup małego AGD do kuchni, ta oferta może być dobrym momentem, żeby zrobić to taniej.
