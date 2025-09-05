Gigantyczna promocja na zapachy w HeBe! Szybko znikają! Warto skorzystać

5 września 2025 16:53 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Hebe wystartowało z jedną z najbardziej atrakcyjnych promocji sezonu! W wybranych drogeriach oraz online można kupić luksusowe arabskie perfumy w promocji 1+1, gdzie drugi, tańszy produkt kosztuje zaledwie… 1 grosz. To okazja, której nie można przegapić – szczególnie dla fanów intensywnych, orientalnych nut zapachowych.

Fot. Warszawa w Pigułce

Co obejmuje promocja?

W akcji promocyjnej bierze udział szeroka gama wód perfumowanych unisex, damskich i męskich. Oferta obejmuje m.in. takie marki jak:

  • Gulf Orchid Sweet Heaven – orientalny unisex, 20 ml – 59,99 zł

  • Paris Corner Khair Pistachio – bogaty, kremowy zapach unisex, 100 ml – 129,99 zł

  • Lattafa Badee Al Oud Glory – klasyczny oud, męski, 100 ml – 99,99 zł

  • Gulf Orchid Pacific – świeży i elegancki męski, 100 ml – 139,99 zł

  • Gulf Orchid Musk Cotton Candy – słodki, kobiecy, 60 ml – 159,99 zł

  • Gulf Orchid Sunset Kiss – delikatny, kobiecy zapach, 100 ml – 139,99 zł

Każdy z zapachów oznaczony jest etykietą „1+1 za 1 gr”, a wiele z nich to nowości, które dopiero co pojawiły się w sprzedaży.

Na czym polega promocja?

Zasady są proste:

  • Kupujesz dwa różne zapachy objęte promocją.

  • Drugi, tańszy flakon dostajesz za symboliczną kwotę 0,01 zł.

  • Można miksować dowolnie – unisex, damskie, męskie.

To świetna okazja, by uzupełnić swoją kolekcję perfum lub zrobić prezent bliskiej osobie. Warto się jednak spieszyć – niektóre produkty są już oznaczone jako chwilowo niedostępne, co pokazuje ogromne zainteresowanie akcją.

Dlaczego warto kupić arabskie perfumy?

Perfumy inspirowane Bliskim Wschodem wyróżniają się trwałością i głębią zapachu. Wiele z nich zawiera nuty:

  • oud (agarowe drewno) – luksusowy i tajemniczy,

  • wanilii, cynamonu, kadzidła, skóry, bursztynu,

  • róż damasceńskich i przypraw.

Dla osób, które szukają czegoś oryginalnego i intensywnego, będą to idealne propozycje.

Do kiedy potrwa promocja?

Hebe nie podało oficjalnej daty zakończenia, ale z uwagi na rosnące zainteresowanie i chwilowe braki magazynowe nie warto zwlekać. Promocja dostępna jest zarówno w sklepie internetowym, jak i w wybranych drogeriach stacjonarnych.

Jeśli planujesz zakup nowych perfum, to właśnie teraz jest najlepszy moment, by zaopatrzyć się w dwa flakony za cenę jednego. Oszczędzasz realne pieniądze i zyskujesz wyjątkowe zapachy, które wyróżnią Cię z tłumu. Nie czekaj – niektóre zapachy znikają błyskawicznie!

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl