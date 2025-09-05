Gigantyczna promocja na zapachy w HeBe! Szybko znikają! Warto skorzystać
Hebe wystartowało z jedną z najbardziej atrakcyjnych promocji sezonu! W wybranych drogeriach oraz online można kupić luksusowe arabskie perfumy w promocji 1+1, gdzie drugi, tańszy produkt kosztuje zaledwie… 1 grosz. To okazja, której nie można przegapić – szczególnie dla fanów intensywnych, orientalnych nut zapachowych.
Co obejmuje promocja?
W akcji promocyjnej bierze udział szeroka gama wód perfumowanych unisex, damskich i męskich. Oferta obejmuje m.in. takie marki jak:
-
Gulf Orchid Sweet Heaven – orientalny unisex, 20 ml – 59,99 zł
-
Paris Corner Khair Pistachio – bogaty, kremowy zapach unisex, 100 ml – 129,99 zł
-
Lattafa Badee Al Oud Glory – klasyczny oud, męski, 100 ml – 99,99 zł
-
Gulf Orchid Pacific – świeży i elegancki męski, 100 ml – 139,99 zł
-
Gulf Orchid Musk Cotton Candy – słodki, kobiecy, 60 ml – 159,99 zł
-
Gulf Orchid Sunset Kiss – delikatny, kobiecy zapach, 100 ml – 139,99 zł
Każdy z zapachów oznaczony jest etykietą „1+1 za 1 gr”, a wiele z nich to nowości, które dopiero co pojawiły się w sprzedaży.
Na czym polega promocja?
Zasady są proste:
-
Kupujesz dwa różne zapachy objęte promocją.
-
Drugi, tańszy flakon dostajesz za symboliczną kwotę 0,01 zł.
-
Można miksować dowolnie – unisex, damskie, męskie.
To świetna okazja, by uzupełnić swoją kolekcję perfum lub zrobić prezent bliskiej osobie. Warto się jednak spieszyć – niektóre produkty są już oznaczone jako chwilowo niedostępne, co pokazuje ogromne zainteresowanie akcją.
Dlaczego warto kupić arabskie perfumy?
Perfumy inspirowane Bliskim Wschodem wyróżniają się trwałością i głębią zapachu. Wiele z nich zawiera nuty:
-
oud (agarowe drewno) – luksusowy i tajemniczy,
-
wanilii, cynamonu, kadzidła, skóry, bursztynu,
-
róż damasceńskich i przypraw.
Dla osób, które szukają czegoś oryginalnego i intensywnego, będą to idealne propozycje.
Do kiedy potrwa promocja?
Hebe nie podało oficjalnej daty zakończenia, ale z uwagi na rosnące zainteresowanie i chwilowe braki magazynowe nie warto zwlekać. Promocja dostępna jest zarówno w sklepie internetowym, jak i w wybranych drogeriach stacjonarnych.
Jeśli planujesz zakup nowych perfum, to właśnie teraz jest najlepszy moment, by zaopatrzyć się w dwa flakony za cenę jednego. Oszczędzasz realne pieniądze i zyskujesz wyjątkowe zapachy, które wyróżnią Cię z tłumu. Nie czekaj – niektóre zapachy znikają błyskawicznie!
