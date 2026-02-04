Gigantyczna promocja od czwartku w Biedronce. Markowy towar za półdarmo
Biedronka uruchomiła promocję, która natychmiast przyciągnęła uwagę klientów. Chodzi o zwrot aż 50 procent wartości zakupów na kartę Moja Biedronka. Oferta dotyczy wszystkich produktów marki Ariel i obowiązuje tylko przez kilka dni. Kto się spóźni, może obejść się smakiem.
Na czym polega promocja
W dniach od czwartku do soboty, 5–7 lutego, klienci Biedronki mogą kupić dowolne produkty marki Ariel i odzyskać połowę wydanej kwoty w formie zwrotu na kartę Moja Biedronka lub w aplikacji.
Promocja obejmuje m.in.:
-
proszki do prania
-
kapsułki
-
płyny
-
duże opakowania ekonomiczne
Zwrot naliczany jest po zeskanowaniu karty lub aplikacji przy kasie.
Ile można zyskać
Limit promocji to 2 produkty na jedną kartę Moja Biedronka. Oznacza to, że przy zakupie drogich, dużych opakowań realny zwrot może wynieść kilkadziesiąt złotych.
Zwrot trafia na konto lojalnościowe i można go wykorzystać przy kolejnych zakupach w Biedronce, zgodnie z regulaminem promocji.
Dlaczego klienci rzucili się na Ariela
Chemia gospodarcza to jeden z największych wydatków w domowym budżecie. Promocja w formule zwrotu 50 procent:
-
pozwala zrobić zapasy na dłuższy czas
-
realnie obniża koszty codziennego prania
-
szczególnie opłaca się rodzinom i osobom piorącym często
Nic dziwnego, że produkty Ariel szybko znikają z półek, zwłaszcza w większych opakowaniach.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli regularnie robisz zakupy w Biedronce i korzystasz z karty Moja Biedronka, to jedna z tych promocji, które naprawdę się opłacają. Warto:
-
sprawdzić dostępność produktów w swoim sklepie
-
wybrać największe opakowania
-
zrobić zakupy jak najszybciej, bo zapasy są ograniczone
Bez karty lub aplikacji promocja nie zadziała, dlatego przed zakupem warto upewnić się, że masz ją przy sobie.
Biedronka ponownie sięga po mocną broń cenową. Zwrot 50 procent na produkty Ariel to oferta, która realnie odciąża domowy budżet. Czas jest ograniczony, limit jasny, a zainteresowanie ogromne. Jeśli planujesz zakupy chemii do domu, ten moment może się nie powtórzyć szybko.
