Gigantyczna promocja od poniedziałku w Biedronce 85% taniej. Ludzie będą robić zapasy
To jedna z tych promocji, które potrafią wyczyścić półki w kilka godzin. Od poniedziałku, 27 kwietnia, w Biedronce rusza akcja, która przyciągnie tłumy klientów. Powód jest prosty – rabat sięga aż 85 procent.
Na promocję trafiło masło ekstra 82%, które przy zakupie dwóch sztuk można kupić za 0,88 zł za kostkę. Jeszcze niedawno cena wynosiła niemal 6 zł, więc różnica jest ogromna i od razu rzuca się w oczy.
Warunek jest jeden – trzeba posiadać kartę lub aplikację Moja Biedronka. Bez niej obowiązuje standardowa cena. Dodatkowo wprowadzono limit zakupów, który wynosi 4 sztuki dziennie na kartę.
To jednak nie powstrzyma klientów. Przy takich promocjach scenariusz jest zazwyczaj podobny – szybkie opróżnianie lodówek sklepowych i kolejki do kas już od rana. Wiele osób traktuje takie okazje jako moment, by zrobić większe zapasy.
Masło to jeden z produktów, którego ceny w ostatnich latach mocno rosły. Dlatego każda tak duża obniżka automatycznie wywołuje zainteresowanie. Zwłaszcza że produkt ma długi termin przydatności i można go bez problemu zamrozić.
Promocja obowiązuje tylko przez dwa dni – w poniedziałek i wtorek, 27 i 28 kwietnia, lub do wyczerpania zapasów. A to oznacza jedno – kto się spóźni, może już nic nie znaleźć.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli planujesz skorzystać z tej oferty, warto pojawić się w sklepie jak najwcześniej. Najlepiej od razu pierwszego dnia.
Przy takich cenach decyzja jest prosta – albo kupisz rano, albo zobaczysz puste półki.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.