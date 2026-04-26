Gigantyczna promocja od poniedziałku w Biedronce 85% taniej. Ludzie będą robić zapasy

26 kwietnia 2026 23:43 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

To jedna z tych promocji, które potrafią wyczyścić półki w kilka godzin. Od poniedziałku, 27 kwietnia, w Biedronce rusza akcja, która przyciągnie tłumy klientów. Powód jest prosty – rabat sięga aż 85 procent.

Fot. Warszawa w Pigułce

Na promocję trafiło masło ekstra 82%, które przy zakupie dwóch sztuk można kupić za 0,88 zł za kostkę. Jeszcze niedawno cena wynosiła niemal 6 zł, więc różnica jest ogromna i od razu rzuca się w oczy.

Warunek jest jeden – trzeba posiadać kartę lub aplikację Moja Biedronka. Bez niej obowiązuje standardowa cena. Dodatkowo wprowadzono limit zakupów, który wynosi 4 sztuki dziennie na kartę.

To jednak nie powstrzyma klientów. Przy takich promocjach scenariusz jest zazwyczaj podobny – szybkie opróżnianie lodówek sklepowych i kolejki do kas już od rana. Wiele osób traktuje takie okazje jako moment, by zrobić większe zapasy.

Masło to jeden z produktów, którego ceny w ostatnich latach mocno rosły. Dlatego każda tak duża obniżka automatycznie wywołuje zainteresowanie. Zwłaszcza że produkt ma długi termin przydatności i można go bez problemu zamrozić.

Promocja obowiązuje tylko przez dwa dni – w poniedziałek i wtorek, 27 i 28 kwietnia, lub do wyczerpania zapasów. A to oznacza jedno – kto się spóźni, może już nic nie znaleźć.

Co to oznacza dla ciebie

Jeśli planujesz skorzystać z tej oferty, warto pojawić się w sklepie jak najwcześniej. Najlepiej od razu pierwszego dnia.

Przy takich cenach decyzja jest prosta – albo kupisz rano, albo zobaczysz puste półki.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

