Gigantyczna promocja ruszyła w Lidlu. Od 8 listopada. Tylko do wyczerpania zapasów!
Lidl przygotował wyjątkową niespodziankę na długi weekend. W sklepie internetowym sieci ruszyła ogromna wyprzedaż z rabatami sięgającymi nawet 50%. To idealny moment, by zaopatrzyć się w sprzęty do domu, akcesoria kuchenne, produkty dla zwierząt czy gadżety fitness – taniej niż kiedykolwiek wcześniej.
Promocja potrwa od soboty 8 listopada do wtorku 11 listopada lub do wyczerpania zapasów. Obejmuje setki artykułów, które błyskawicznie znikają z wirtualnych półek.
Hity wyprzedaży
Wśród przecenionych produktów znalazły się m.in.:
• Zestaw 4 szklanek do whisky i ginu Ernesto – 9,99 zł (-50%)
• Miska z ceramiki na stojaku – 14,99 zł (-50%)
• Zestaw 16 sztućców Livarno Home – 14,99 zł (-50%)
• Kettlebell Crivit 6 kg – 70,85 zł (-40%)
• Taca bambusowa z miseczkami na przekąski – 32,94 zł (-40%)
• Pościel satynowa 100% bawełna 160×200 cm – 59,93 zł (-25%)
Łącznie w ofercie znajduje się ponad 280 produktów, które objęto dodatkowymi rabatami w ramach akcji „Ekstra Rabaty Online”.
Długi weekend, niższe ceny
Lidl zachęca klientów do zakupów przez internet, przypominając, że promocja obejmuje wyłącznie sklep lidl.pl. W praktyce oznacza to niższe ceny bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy kilka kliknięć, by kupić ulubione produkty nawet o połowę taniej.
Sieć podkreśla, że ilość towarów jest ograniczona – wiele najtańszych pozycji znika z oferty w ciągu kilku godzin.
Co to oznacza dla klientów?
To jedna z największych jesiennych akcji rabatowych Lidla. Sklep po raz kolejny kusi dużymi zniżkami na markowe produkty z działów dom, kuchnia, sport i zwierzęta. Jeśli chcesz skorzystać z promocji, warto się pospieszyć – po 11 listopada ceny wrócą do normy, a zapasy mogą skończyć się dużo wcześniej.
Długi weekend to idealny moment, by złapać okazję. Gigantyczna promocja w Lidlu trwa tylko chwilę – i jak zawsze, kto pierwszy, ten lepszy.
