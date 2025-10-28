Gigantyczna promocja w Biedronce. Moc gratisów i okazji. Ludzie pobiegną na zakupy

28 października 2025 23:06 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Od poniedziałku 27 października do piątku 31 października w sieci Biedronka trwa wyjątkowa promocja dla posiadaczy karty Moja Biedronka. W ramach akcji „1+1 gratis” klienci mogą kupić znane środki do prania i pielęgnacji tkanin marki Lenor oraz chusteczki Oxy Spotless, płacąc tylko za jeden produkt przy zakupie dwóch.

Fot. Warszawa w Pigułce

Co obejmuje promocja

Oferta dotyczy wybranych produktów z linii Lenor i Oxy. Drugi produkt z tej samej kategorii otrzymuje się gratis. Promocja obowiązuje wyłącznie z kartą Moja Biedronka i ma dzienny limit zakupów.

Płyn do płukania tkanin Lenor Spring Awakening, 987 ml

Cena jednej sztuki: 11,75 zł
Cena za dwa produkty: 23,49 zł (drugi gratis)
Limit dzienny: 4 sztuki na kartę Moja Biedronka

Perełki zapachowe Lenor Beads, 270 g

Cena jednej sztuki: 19,00 zł
Cena za dwa produkty: 37,99 zł
Limit dzienny: 4 sztuki

Płyn do płukania Lenor Fresh Air, 700 ml (50 prań)

Cena jednej sztuki: 15,00 zł
Cena za dwa produkty: 29,99 zł
Limit dzienny: 4 sztuki

Chusteczki Oxy Spotless chroniące przed zafarbowaniem, 25 sztuk

Cena jednej sztuki: 3,50 zł
Cena za dwa produkty: 6,99 zł
Limit dzienny: 4 opakowania

Jak skorzystać z promocji

Aby aktywować zniżkę, należy:

  1. Posiadać kartę Moja Biedronka lub aplikację mobilną.

  2. Włożyć do koszyka dwa takie same produkty objęte ofertą 1+1 gratis.

  3. Przy kasie system automatycznie naliczy rabat na drugi produkt.

Promocja nie łączy się z innymi zniżkami i obowiązuje do 31 października 2025 roku lub do wyczerpania zapasów.

Dlaczego warto skorzystać

Produkty Lenor i Oxy należą do najczęściej wybieranych przez Polaków marek środków piorących i zapachowych. Promocja 1+1 gratis pozwala zaoszczędzić nawet połowę wartości zakupów i zrobić zapasy ulubionych produktów w znacznie niższej cenie.

To dobra okazja, by przygotować się na sezon jesienno-zimowy, kiedy pranie staje się bardziej intensywne, a świeżość tkanin nabiera szczególnego znaczenia.

Co warto zapamiętać

Promocja obowiązuje wyłącznie z kartą Moja Biedronka i tylko w dniach 27–31 października. Limit dzienny dla każdego produktu wynosi cztery sztuki. Oferta dostępna jest w sklepach Biedronka w całej Polsce.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl