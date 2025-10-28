Gigantyczna promocja w Biedronce. Moc gratisów i okazji. Ludzie pobiegną na zakupy
Od poniedziałku 27 października do piątku 31 października w sieci Biedronka trwa wyjątkowa promocja dla posiadaczy karty Moja Biedronka. W ramach akcji „1+1 gratis” klienci mogą kupić znane środki do prania i pielęgnacji tkanin marki Lenor oraz chusteczki Oxy Spotless, płacąc tylko za jeden produkt przy zakupie dwóch.
Co obejmuje promocja
Oferta dotyczy wybranych produktów z linii Lenor i Oxy. Drugi produkt z tej samej kategorii otrzymuje się gratis. Promocja obowiązuje wyłącznie z kartą Moja Biedronka i ma dzienny limit zakupów.
Płyn do płukania tkanin Lenor Spring Awakening, 987 ml
Cena jednej sztuki: 11,75 zł
Cena za dwa produkty: 23,49 zł (drugi gratis)
Limit dzienny: 4 sztuki na kartę Moja Biedronka
Perełki zapachowe Lenor Beads, 270 g
Cena jednej sztuki: 19,00 zł
Cena za dwa produkty: 37,99 zł
Limit dzienny: 4 sztuki
Płyn do płukania Lenor Fresh Air, 700 ml (50 prań)
Cena jednej sztuki: 15,00 zł
Cena za dwa produkty: 29,99 zł
Limit dzienny: 4 sztuki
Chusteczki Oxy Spotless chroniące przed zafarbowaniem, 25 sztuk
Cena jednej sztuki: 3,50 zł
Cena za dwa produkty: 6,99 zł
Limit dzienny: 4 opakowania
Jak skorzystać z promocji
Aby aktywować zniżkę, należy:
-
Posiadać kartę Moja Biedronka lub aplikację mobilną.
-
Włożyć do koszyka dwa takie same produkty objęte ofertą 1+1 gratis.
-
Przy kasie system automatycznie naliczy rabat na drugi produkt.
Promocja nie łączy się z innymi zniżkami i obowiązuje do 31 października 2025 roku lub do wyczerpania zapasów.
Dlaczego warto skorzystać
Produkty Lenor i Oxy należą do najczęściej wybieranych przez Polaków marek środków piorących i zapachowych. Promocja 1+1 gratis pozwala zaoszczędzić nawet połowę wartości zakupów i zrobić zapasy ulubionych produktów w znacznie niższej cenie.
To dobra okazja, by przygotować się na sezon jesienno-zimowy, kiedy pranie staje się bardziej intensywne, a świeżość tkanin nabiera szczególnego znaczenia.
Co warto zapamiętać
Promocja obowiązuje wyłącznie z kartą Moja Biedronka i tylko w dniach 27–31 października. Limit dzienny dla każdego produktu wynosi cztery sztuki. Oferta dostępna jest w sklepach Biedronka w całej Polsce.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.