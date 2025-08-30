Gigantyczna promocja w Biedronce tylko w sobotę! Taniej nawet o 50%
Już w sobotę, 30 sierpnia 2025 roku, w sklepach Biedronka czeka na klientów prawdziwa lawina rabatów. To jednodniowa akcja, podczas której wybrane produkty można kupić nawet o połowę taniej. Sieć przygotowała mocne obniżki na popularne artykuły spożywcze – od warzyw po mięso i nabiał.
Pomidory po połowie ceny
Polskie pomidory malinowe na wagę dostępne będą w cenie 4,99 zł/kg, czyli aż o 50% taniej. To świetna okazja na przygotowanie domowych sałatek, przetworów czy świeżych kanapek.
Kurczak tańszy o ponad jedną trzecią
Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs (Mega Paka, pakowany próżniowo) w aplikacji Biedronka kosztuje 15,99 zł/kg zamiast 24,49 zł/kg. To oszczędność 35% i doskonały moment, by zrobić zapasy mięsa do obiadu.
Masło i kiełbasa w super cenie
- Masło Ekstra Mleczna Dolina 200 g – przy zakupie 3 sztuk zapłacimy tylko 4,75 zł za kostkę, co oznacza 40% zniżki.
- Kiełbasa Śląska Kraina Wędlin 550 g – promocja 1+1 gratis. Kupując jedno opakowanie za 6,82 zł, drugie otrzymujemy bez dodatkowych kosztów.
Co to oznacza dla czytelnika
Sobotnia akcja Biedronki to świetna okazja, aby zrobić większe zakupy i znacząco obniżyć koszty codziennego życia. Produkty w promocji to podstawowe artykuły spożywcze, które przydadzą się w każdej kuchni. Warto pamiętać, że promocja obowiązuje tylko w sobotę 30 sierpnia i dotyczy posiadaczy karty Moja Biedronka.
