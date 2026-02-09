Gigantyczna promocja w Biedronce. Tylko we wtorek. Ludzie będą robić zapasy
Biedronka uruchamia kolejną edycję specjalnej oferty „Mój Dzień”, która obowiązuje dziesiątego dnia każdego miesiąca. We wtorek 10 lutego klienci mogą skorzystać z mocnych promocji na kawę oraz środki do prania. Oferta jest ograniczona czasowo i ilościowo.
Kawa MK Café Premium w obniżonej cenie
Jedną z głównych propozycji dnia jest kawa mielona MK Café Premium o wadze 500 g. Przy zakupie dwóch opakowań cena jednej sztuki wynosi 27,99 zł.
To wyraźna obniżka w porównaniu do ceny regularnej, która wynosi 43,99 zł. Oznacza to oszczędność ponad 15 zł na jednym opakowaniu.
Najważniejsze warunki oferty:
– zakup minimum dwóch opakowań,
– cena 27,99 zł za sztukę,
– limit 4 sztuki na paragon,
– promocja obowiązuje tylko we wtorek 10 lutego.
Drugi produkt Ariel 70 procent taniej
Druga duża promocja dotyczy wszystkich produktów marki Ariel. Klienci mogą dowolnie mieszać produkty, a drugi, tańszy, kupić aż 70 procent taniej.
Oferta obejmuje m.in.:
– kapsułki do prania,
– proszki,
– płyny do prania.
Promocja naliczana jest automatycznie przy kasie i obowiązuje tylko w dniu akcji „Mój Dzień”.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli planujesz uzupełnić zapasy kawy lub środków do prania, wtorek 10 lutego może być dobrym momentem na zakupy. Promocje są jednorazowe i dostępne tylko przez jeden dzień, dlatego w wielu sklepach produkty mogą szybko się wyprzedać.
Warto pamiętać o limitach oraz o tym, że cena promocyjna obowiązuje wyłącznie przy spełnieniu warunków oferty.
Podsumowanie
Biedronka ponownie wykorzystuje akcję „Mój Dzień” do przyciągnięcia klientów mocnymi obniżkami. Kawa MK Café Premium za 27,99 zł oraz produkty Ariel z rabatem 70 procent to jedne z najciekawszych ofert tego dnia. Dla wielu osób to okazja, by zrobić zapas i realnie obniżyć wydatki na codzienne zakupy.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.