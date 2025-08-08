Gigantyczna promocja w Biedronce. W sobotę 9 sierpnia ludzie pobiegną na zakupy. Warto skorzystać
9 sierpnia 2025 roku to wyjątkowy dzień dla wszystkich klientów sieci Biedronka. Sieć handlowa przygotowała spektakularną promocję „MIESZAJ DOWOLNIE”, która pozwoli zaoszczędzić połowę ceny na szerokim asortymencie produktów.
Jak działa promocja?
Promocja jest prosta w realizacji – przy zakupie minimum 5 produktów promocyjnych, każdy z nich kosztuje o 50% mniej. To oznacza, że im więcej produktów kupisz, tym większe będą Twoje oszczędności.
Co objęte jest rabatem?
Promocja obejmuje cztery główne kategorie produktów:
Artykuły przemysłowe – w tym popularne marki jak:
- Vileda (akcesoria do sprzątania)
- Philips (żarówki i akcesoria elektryczne)
- Podpałki, węgiel, brykiet
- Grille jednorazowe
Tekstylia – szeroki wybór:
- Gatta (rajstopy i skarpetki)
- Carla Bonetti i Landmann (odzież)
- Różnorodne tekstylia domowe
Zabawki – w tym:
- Klocki LEGO
- Inne zabawki dla dzieci w różnym wieku
Książki – literatura dla wszystkich grup wiekowych
Dodatkowo w ofercie znajdziemy też:
- Ekspresiy Delta (sprzęt kuchenny)
- Rowery elektryczne
- Papier ksero
- Filtry Dafi
Ważne warunki promocji
Limit dzienny: Maksymalnie 10 najtańszych produktów na kartę Moja Biedronka może być objętych rabatem.
Zasada nabywania: Przy jednorazowym zakupie rabatem objęte są pierwsze 10 produktów promocyjnych z każdej kategorii.
Dostępność: Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów w danym sklepie.
Gdzie skorzystać: Rabat dostępny jest zarówno w sklepach stacjonarnych Biedronka, jak i poprzez aplikację mobilną Moja Biedronka.
Dlaczego warto skorzystać?
Ta jednorazowa promocja to doskonała okazja do zaopatrzenia się w produkty codziennego użytku, artykuły sezonowe na zakończenie lata oraz prezenty. Szczególnie atrakcyjne są klocki LEGO i rowery elektryczne, które rzadko można kupić z tak wysokim rabatem.
Pamiętaj: Promocja obowiązuje wyłącznie w sobotę 9 sierpnia 2025 roku, więc nie zwlekaj z zakupami!
Artykuł przygotowany na podstawie oficjalnej ulotki promocyjnej Biedronka. Warunki promocji mogą się różnić w poszczególnych sklepach w zależności od dostępności produktów.
