Gigantyczna promocja w Biedronce. Zaczęło się w poniedziałek. Aż -70% taniej

30 marca 2026 19:12 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Biedronka rusza z kolejną akcją promocyjną, która tym razem obejmuje szeroką gamę produktów codziennego użytku. Oferta pojawi się tylko na jeden dzień, dlatego wiele osób może ruszyć do sklepów już od rana. Promocja jest prosta, ale bardzo atrakcyjna.

Duże rabaty na drugi produkt

Klienci mogą liczyć na aż 70 procent rabatu na tańszy produkt przy zakupie dwóch rzeczy objętych akcją. To oznacza realne oszczędności, szczególnie przy większych zakupach.

Oferta dotyczy wielu kategorii, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

Co można kupić taniej

Promocja obejmuje między innymi:
artykuły przemysłowe
tekstylia
zabawki
książki

To dobra okazja, aby uzupełnić domowe zapasy lub kupić rzeczy na prezent, szczególnie przed świętami.

Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie produkty zostały objęte promocją. Z listy wyłączono m.in. wybrane marki i konkretne grupy towarów.

Warunki, o których trzeba pamiętać

Aby skorzystać z promocji, konieczne jest użycie karty Moja Biedronka lub aplikacji. Obowiązuje także limit dzienny zakupów, co oznacza, że nie można kupić dowolnej liczby produktów w promocyjnej cenie.

Oferta obowiązuje tylko w poniedziałek, 30 marca, dlatego czas na decyzję jest bardzo ograniczony.

To jedna z tych promocji, które mogą przyciągnąć dużą liczbę klientów w krótkim czasie. Połączenie wysokiego rabatu i szerokiego wyboru produktów sprawia, że wiele osób zdecyduje się na większe zakupy.

Największe zainteresowanie mogą wzbudzić zabawki i artykuły do domu, szczególnie w okresie przedświątecznym.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl