Gigantyczna promocja w Biedronce! Znicze 4+4 gratis. Ludzie kupują na zapas
Biedronka po raz kolejny zaskakuje klientów wyjątkową ofertą na znicze. W dniach od środy 29 października do piątku 31 października sieć uruchamia specjalną promocję z okazji zbliżającego się Dnia Wszystkich Świętych. Każdy, kto zrobi zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka, może skorzystać z akcji „4+4 gratis” – czyli wziąć osiem zniczy, a zapłacić tylko za cztery.
Promocja idealna przed 1 listopada
Jak co roku, pod koniec października Polacy ruszają na cmentarze, by przygotować groby swoich bliskich na dzień Wszystkich Świętych. Znicze, wkłady i kwiaty to obowiązkowe elementy tych przygotowań – dlatego sieć Biedronka postanowiła znacząco ułatwić klientom zakupy.
W promocji „4+4 gratis” biorą udział wszystkie znicze dostępne w ofercie sklepu. Oznacza to, że można dowolnie mieszać wzory, kolory i rozmiary, dopasowując zestaw do własnych potrzeb. Wystarczy posiadać aktywną kartę lub aplikację Moja Biedronka, by skorzystać z rabatu automatycznie naliczanego przy kasie.
Limity i szczegóły oferty
Z promocji można skorzystać w ograniczonym zakresie – limit dzienny to 32 sztuki (czyli maksymalnie 16 gratis) na jedną kartę Moja Biedronka. Oferta nie obejmuje wkładów do zniczy, świec, latarek ani produktów LED.
Znicze objęte promocją dostępne są w różnych wariantach – od klasycznych szklanych po nowoczesne dekoracyjne formy, często z metalowymi elementami i symbolami religijnymi.
Klienci ruszają po zapasy
Już w środę rano w wielu sklepach sieci zaczęły pojawiać się kolejki. Promocja cieszy się ogromnym zainteresowaniem – to jedna z najkorzystniejszych ofert przed 1 listopada, gdy ceny zniczy w innych punktach sprzedaży potrafią wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt procent.
Biedronka zachęca, by nie odkładać zakupów na ostatnią chwilę – zapasy promocyjnych zniczy mogą skończyć się szybciej, niż przewidują klienci.
Pamiętajmy o bliskich
Hasło kampanii „Pamiętajmy o bliskich” przypomina, że akcja nie jest tylko promocją handlową, ale także sposobem, by ułatwić Polakom godne uczczenie pamięci o tych, którzy odeszli. Dzięki takiej ofercie więcej osób może zapalić symboliczne światło na grobach swoich najbliższych – bez nadmiernego obciążania domowego budżetu.
