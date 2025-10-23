Gigantyczna promocja w Biedronce! Znicze w ofercie 4+4 gratis – tylko przez trzy dni
Biedronka przygotowała wyjątkową ofertę z okazji zbliżającego się Dnia Wszystkich Świętych. Od czwartku 23 października do soboty 25 października 2025 roku w sklepach sieci można kupić wszystkie znicze w promocji 4+4 gratis. To jedna z najbardziej oczekiwanych akcji sezonowych, która co roku przyciąga tłumy klientów przygotowujących się do odwiedzin grobów bliskich.
Jak działa promocja?
Oferta obowiązuje dla posiadaczy karty lub aplikacji Moja Biedronka. Przy zakupie czterech zniczy, klient otrzymuje kolejne cztery gratis – i może je dowolnie mieszać spośród wszystkich dostępnych wzorów i kolorów.
Limit dzienny to 32 sztuki (w tym maksymalnie 16 gratis) na jedną kartę Moja Biedronka. Promocja nie obejmuje wkładów do zniczy, świec ani latarek LED. Produkty są dostępne do wyczerpania zapasów, dlatego wiele osób już od rana ruszyło do sklepów.
Szeroki wybór i atrakcyjne wzory
W ofercie znalazły się zarówno klasyczne szklane znicze z motywami krzyży i serc, jak i bardziej ozdobne, nowoczesne formy w złotych i srebrnych kolorach. Wiele z nich ma metalowe nakrętki i dekoracyjne elementy, dzięki czemu idealnie sprawdzą się na cmentarzach w czasie nadchodzącego święta.
Znicze można łączyć dowolnie – w jednym zakupie klient może wybrać różne modele, rozmiary i kolory. To duży atut akcji, szczególnie dla osób odwiedzających kilka grobów.
Tysiące Polaków korzysta z okazji
Jak co roku, w dniach poprzedzających 1 listopada sklepy Biedronka notują ogromne zainteresowanie ofertami na znicze, kwiaty i wkłady. Tegoroczna promocja 4+4 gratis rozpoczęła się w czwartek i potrwa do soboty, 25 października.
Klienci podkreślają, że to doskonała okazja, by przygotować się wcześniej – ceny zniczy w czasie Wszystkich Świętych potrafią wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt procent.
Co to oznacza dla czytelników
Jeśli planujesz zakupy przed 1 listopada, warto wybrać się do Biedronki jak najszybciej. Promocja trwa tylko trzy dni, a zapasy są ograniczone. To szansa, by zaopatrzyć się w znicze znacznie taniej, unikając tłumów w ostatnich dniach przed świętem.
Podsumowanie promocji:
-
Obowiązuje od 23 do 25 października 2025 r.
-
Dotyczy wszystkich zniczy (z wyłączeniem wkładów i świec LED)
-
Dla posiadaczy karty Moja Biedronka
-
Oferta 4+4 gratis, można mieszać dowolne wzory
-
Limit: 32 sztuki dziennie (16 gratis)
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.