Gigantyczna promocja w Lidlu od poniedziałku. Ten sprzęt kosztuje 200 zł taniej i robi prawie wszystko
Lidl ponownie przyciąga uwagę klientów mocną ofertą sprzętu kuchennego. Tym razem w centrum promocji znalazł się wielofunkcyjny robot kuchenny SilverCrest Thermorobot MC Compact. Cena? 699 zł. To o 200 zł mniej niż standardowo, ale pod jednym warunkiem – trzeba aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus.
Promocja obowiązuje od 20 do 30 kwietnia i już teraz budzi spore zainteresowanie. Powód jest prosty. Ten sprzęt ma funkcje, które do tej pory kojarzyły się z urządzeniami kosztującymi kilka tysięcy złotych.
Thermorobot potrafi gotować, podsmażać, przygotowywać potrawy na parze, miksować, ugniatać ciasto, a nawet działać w trybie sous-vide. Do tego dochodzi funkcja emulgowania, która przyda się przy sosach i kremach. Producent wyraźnie stawia na wszechstronność.
Urządzenie ma moc 1050 W i pojemność 1,5 litra. Jest też kompaktowe, co dla wielu osób ma ogromne znaczenie. Bez problemu zmieści się nawet w mniejszej kuchni. Lidl podkreśla, że to sprzęt stworzony zarówno dla rodzin, jak i osób mieszkających solo.
Na uwagę zasługuje także integracja z aplikacją. Użytkownicy mają dostęp do ponad 300 przepisów, które mogą znacząco ułatwić codzienne gotowanie. To coś, co do tej pory było domeną droższych urządzeń premium.
Nie bez znaczenia jest też fakt, że marka SilverCrest od lat zdobywa nagrody i według danych Euromonitor International jest jedną z najlepiej sprzedających się marek małego AGD w Europie. Lidl mocno to podkreśla w swojej komunikacji.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli myślałeś o robocie kuchennym, ale odstraszały cię ceny rzędu kilku tysięcy złotych, to ta oferta może być momentem przełomowym. Za ułamek tej kwoty dostajesz sprzęt, który realnie może odciążyć cię w kuchni.
Jest tylko jedno „ale”. Takie promocje zwykle nie trwają długo. A przy tej cenie zainteresowanie może być naprawdę duże. Jeśli się wahasz, to ktoś inny może cię ubiec.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.