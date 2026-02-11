Gigantyczna promocja w Lidlu. Pączki nawet za 39 groszy, sprawdź, które smaki są przecenione
Szykuje się prawdziwe oblężenie piekarni w Lidlu. Sieć rusza z dużą akcją promocyjną na pączki. Ceny spadają nawet do 39 groszy za sztukę. Oferta obejmuje zarówno klasyczne nadzienia, jak i bardziej wyszukane smaki.
Co się zmienia i kiedy obowiązuje promocja
Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych w dniach 9 lutego do 12 lub 13 lutego w zależności od produktu. Wiele wariantów oznaczono jako „Supercena”.
Najtańsza propozycja to pączek z nadzieniem wieloowocowym. Przy zakupie określonej liczby sztuk jego cena spada do 0,39 zł za sztukę. To jedna z najniższych cen w tej kategorii w ostatnim czasie.
Sieć oferuje także rabat 33 procent na wszystkie donuty przy zakupie czterech sztuk.
Które pączki są objęte promocją
W ofercie promocyjnej znalazły się między innymi:
– pączek z nadzieniem różanym i skórką pomarańczową za 2,59 zł
– pączek z nadzieniem malinowym za 4,99 zł
– pączek milky nut za 6,99 zł
– pączek z nadzieniem karmel mango za 3,99 zł
– pączek pistacjowy z belgijską czekoladą za 2,99 zł
– minipączek red velvet za 2,99 zł
– pączek deli mascarpone za 3,49 zł
– pączek crème brûlée za 5,99 zł
– pączek krówka za 3,99 zł
– pączek z nadzieniem kokosowym za 4,99 zł
Część ofert obowiązuje przy zakupie większej liczby sztuk, dlatego warto zwrócić uwagę na szczegóły podane na etykietach cenowych.
Dlaczego ta promocja przyciąga uwagę
Tego typu obniżki pojawiają się zwykle w okresie poprzedzającym Tłusty Czwartek, gdy sprzedaż pączków gwałtownie rośnie. Klienci szukają wtedy zarówno klasycznych smaków, jak i nowości.
Cena 39 groszy za pączka to poziom, który może przyciągnąć wielu klientów planujących większe zakupy do pracy, szkoły czy na rodzinne spotkania.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli planujesz zakup większej liczby pączków, warto sprawdzić szczegóły promocji przed wizytą w sklepie. Niektóre ceny obowiązują tylko przy spełnieniu warunków ilościowych.
Promocje dotyczą wyłącznie sklepów stacjonarnych i są ograniczone czasowo. Przy dużym zainteresowaniu wybrane smaki mogą szybko zniknąć z półek.
Lidl uruchamia szeroką promocję na pączki, z cenami zaczynającymi się od 0,39 zł za sztukę. W ofercie znalazły się zarówno tradycyjne, jak i bardziej wyszukane warianty smakowe.
Jeśli chcesz skorzystać z obniżek, sprawdź warunki promocji i zaplanuj zakupy z wyprzedzeniem. W okresie przed Tłustym Czwartkiem takie oferty cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.
