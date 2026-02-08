Gigantyczna promocja w poniedziałek w Biedronce. Masz kartę? Przygotuj się

8 lutego 2026 14:26

Biedronka uruchamia jedną z najmocniejszych promocji ostatnich tygodni. Tylko w poniedziałek 9 lutego klienci będą mogli kupić masło w wyjątkowo niskiej cenie. Oferta dotyczy popularnego produktu z Polskiej Mleczarni i obowiązuje wyłącznie przez jeden dzień.

Fot. Warszawa w Pigułce

Masło nawet 50 procent taniej

Promocja obejmuje masło ekstra 82 procent z Polskiej Mleczarni w kostkach po 200 gramów. Standardowa cena produktu wynosi 5,99 zł za sztukę. W ramach akcji rabatowej cena znacząco spada przy zakupie większej liczby opakowań.

Przy zakupie trzech sztuk masła każda z nich kosztuje 2,95 zł. Oznacza to obniżkę aż o 50 procent względem ceny regularnej.

Warunki promocji. Jest limit

Aby skorzystać z promocji, konieczne jest posiadanie karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej sieci. Rabat naliczany jest automatycznie przy kasie po spełnieniu warunków oferty.

Biedronka wprowadziła również limit dzienny. Każdy klient może kupić maksymalnie trzy opakowania masła w promocyjnej cenie. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów, co oznacza, że w wielu sklepach produkt może zniknąć z półek już w godzinach porannych.

Tylko jeden dzień

Sieć wyraźnie podkreśla, że promocja obowiązuje wyłącznie w poniedziałek 9 lutego. Po tym terminie cena wróci do poziomu regularnego. Tak krótkie akcje rabatowe zazwyczaj przyciągają dużą liczbę klientów, zwłaszcza w przypadku produktów codziennego użytku.

Masło od miesięcy pozostaje jednym z najczęściej drożejących artykułów spożywczych, dlatego każda większa obniżka wzbudza duże zainteresowanie.

Co to oznacza dla czytelnika

Jeśli planujesz zakupy w Biedronce, warto uwzględnić tę promocję w poniedziałkowym planie. Przy zakupie trzech kostek oszczędność wynosi niemal 9 zł, co przy obecnych cenach żywności ma realne znaczenie dla domowego budżetu.

