Gigantyczna promocja w Ryanair! Loty z Warszawy od 79 zł
Ryanair ruszył z błyskawiczną wyprzedażą biletów, która przyciągnie uwagę każdego, kto planuje podróż w najbliższych tygodniach. Linie oferują wyjątkowo tanie loty z warszawskiego lotniska Chopina do popularnych europejskich miast – ceny zaczynają się już od 79 zł w jedną stronę.
Promocja potrwa tylko do 28 sierpnia 2025 roku, a obejmuje podróże realizowane w terminie od 1 września do 31 października 2025 roku. To świetna okazja, by zaplanować spontaniczny city break, weekendowy wypad czy urlop poza sezonem.
Dokąd polecisz za grosze?
W ramach wyprzedaży można znaleźć bilety z Warszawy do wielu atrakcyjnych lokalizacji, m.in.:
Bruksela-Charleroi (Belgia) – od 79 zł
Tirana (Albania) – od 79 zł
Wiedeń (Austria) – od 79 zł
Manchester (Wielka Brytania) – od 81,70 zł
Piza (Włochy) – od 82,65 zł
To tylko część dostępnych kierunków. Liczba promocyjnych miejsc jest ograniczona, dlatego warto działać szybko.
Jak skorzystać z promocji?
Aby zarezerwować tani bilet, wystarczy wejść na stronę Ryanair, wybrać interesującą destynację i dokonać rezerwacji przed 28 sierpnia. Oferta obowiązuje do wyczerpania puli miejsc w promocyjnych cenach – im szybciej zdecydujesz się na zakup, tym większa szansa na upolowanie najtańszych lotów.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli planujesz podróż jesienią, to idealny moment, by kupić bilety w atrakcyjnych cenach. Wyprzedaże Ryanaira zwykle cieszą się ogromnym zainteresowaniem, dlatego nie warto czekać do ostatniej chwili.
Dzięki tej promocji można sporo zaoszczędzić, szczególnie na kierunkach, które na co dzień potrafią kosztować kilkaset złotych. To szansa na szybki wypad za granicę za cenę kolacji w restauracji.
