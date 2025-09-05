Gigantyczna promocja w sobotę w Biedronce. Gratisy i superokazje dla sprytnych
W sobotę 6 września 2025 roku Biedronka szykuje prawdziwy festiwal oszczędzania dla wszystkich sprytnych łowców okazji. Hasło „Najtańsza Sobota” nie jest na wyrost – czekają gigantyczne zniżki, gratisy i promocje, które obowiązują tylko przez jeden dzień. To idealny moment, by zaopatrzyć lodówkę na cały tydzień!
Masło po 4,75 zł? Tak, ale tylko z kartą!
Hitem sobotniej oferty jest Masło Ekstra Mleczna Dolina 200 g, które przy zakupie trzech kostek kosztuje zaledwie 4,75 zł za sztukę. Regularna cena to 7,99 zł, więc to aż 40% taniej. Wystarczy mieć kartę Moja Biedronka lub aplikację mobilną. Uwaga – limit dzienny to 3 opakowania na kartę – kto się spóźni, może odejść z pustymi rękami.
Wędlina 1+1 gratis – druga za darmo!
Kolejna hitowa propozycja to Polędwica Sopocka Kraina Wędlin 140 g, która kosztuje tylko 3,49 zł za opakowanie, jeśli kupimy dwa. Druga sztuka jest całkowicie za darmo. To promocja idealna dla rodzin, które codziennie przygotowują kanapki do szkoły i pracy. Limit? 2 opakowania dziennie na kartę Moja Biedronka – warto się pospieszyć!
Promocje tylko do wyczerpania zapasów
Wszystkie oferty dostępne są tylko do wyczerpania zapasów. Biedronka zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości – nie warto więc zwlekać do wieczora. Produkty objęte promocją czekają także w namiotach sezonowych, więc warto zajrzeć również tam.
Co to oznacza dla czytelników?
To nie jest zwykła sobota – to szansa na konkretne oszczędności przy codziennych zakupach. Jeśli planujesz większe zakupy spożywcze, 6 września to idealny dzień, by uzupełnić zapasy masła, wędlin i nie tylko. Zabierz ze sobą kartę lojalnościową lub telefon z aplikacją i ciesz się niskimi cenami – w najbliższą sobotę oszczędzanie będzie proste jak nigdy dotąd!
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.