Gigantyczna promocja w znanym sklepie. Wielka kumulacja rabatów. Taniej niż w Black Friday

30 listopada 2025 15:44 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

MediaMarkt uruchomił jedną z najbardziej opłacalnych promocji tego sezonu. W ramach akcji Cyber Sunday/Cyber Monday sklep oferuje dodatkowy rabat -10% przy płatności BLIKIEM. Co ważne  promocje sumują się, a więc obniżki z Black Friday można powiększyć jeszcze o kolejne 10%.

Fot. Pixabay / Warszawa w Pigułce

Oferta obejmuje wiele hitowych produktów elektroniki, RTV, AGD, gamingowych, smartfonów i akcesoriów.

Na czym polega promocja

Zasady są proste:

– wybierz co najmniej 2 produkty,
– opłać je BLIKIEM,
– otrzymasz dodatkowe -10% rabatu,
– zniżka naliczy się od całego koszyka.

Akcja trwa od 30 listopada do 1 grudnia lub do wyczerpania zapasów.

W praktyce oznacza to, że przecenione już urządzenia z Black Friday są jeszcze tańsze podczas Cyber Monday.

Dlaczego ta akcja robi takie zamieszanie

Klienci mogą połączyć kilka rabatów:

– cenę obniżoną w Black Friday,
– rabat Cyber Monday,
– dodatkowe -10% przy płatności BLIKIEM.

To jedna z nielicznych akcji, w której produkty przecenione o 20, 30, a nawet 40 procent można kupić jeszcze taniej. Efektem jest lawina komentarzy i szybkie znikanie produktów z magazynu.

Co warto kupić w tej promocji

W promocji znalazły się m.in.:

– konsole i akcesoria do gier,
– odkurzacze i roboty sprzątające,
– smartfony i smartwatche,
– telewizory i monitory,
– słuchawki, głośniki, soundbary,
– małe AGD: blendery, suszarki, odkurzacze ręczne.

Wiele ofert jest ograniczonych czasowo lub oznaczonych jako „końcówka zapasów”.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli potrzebujesz sprzętu na święta, planujesz wymianę elektroniki lub szukasz prezentów — to jedna z najlepszych okazji w tym roku.
Warto:

– wybrać minimum 2 produkty,
– zapłacić BLIKIEM,
– sprawdzić, czy cena po wszystkich rabatach nie jest najniższa od miesięcy.

MediaMarkt uruchomił Cyber Monday z dodatkowym rabatem -10% przy płatności BLIKIEM. Promocje sumują się z Black Friday, dzięki czemu wiele produktów można kupić taniej niż kiedykolwiek wcześniej. Oferta trwa krótko, a magazyny szybko się wyczerpują.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl