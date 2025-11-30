Gigantyczna promocja w znanym sklepie. Wielka kumulacja rabatów. Taniej niż w Black Friday
MediaMarkt uruchomił jedną z najbardziej opłacalnych promocji tego sezonu. W ramach akcji Cyber Sunday/Cyber Monday sklep oferuje dodatkowy rabat -10% przy płatności BLIKIEM. Co ważne promocje sumują się, a więc obniżki z Black Friday można powiększyć jeszcze o kolejne 10%.
🚨MediaMarkt dołożył do pieca!🔥
Odpalił Cyber Sunday/Cyber Monday z promką -10% przy płatności BLIKIEM
Promocje się sumują!😃
Wiele produktów przecenionych na #BlackFriday kupimy teraz z dodatkowym rabatem 10%!
Trzeba kupić 2 przedmioty, ale…
— Apple – promocje (@thinkstore_) November 30, 2025
Oferta obejmuje wiele hitowych produktów elektroniki, RTV, AGD, gamingowych, smartfonów i akcesoriów.
Na czym polega promocja
Zasady są proste:
– wybierz co najmniej 2 produkty,
– opłać je BLIKIEM,
– otrzymasz dodatkowe -10% rabatu,
– zniżka naliczy się od całego koszyka.
Akcja trwa od 30 listopada do 1 grudnia lub do wyczerpania zapasów.
W praktyce oznacza to, że przecenione już urządzenia z Black Friday są jeszcze tańsze podczas Cyber Monday.
Dlaczego ta akcja robi takie zamieszanie
Klienci mogą połączyć kilka rabatów:
– cenę obniżoną w Black Friday,
– rabat Cyber Monday,
– dodatkowe -10% przy płatności BLIKIEM.
To jedna z nielicznych akcji, w której produkty przecenione o 20, 30, a nawet 40 procent można kupić jeszcze taniej. Efektem jest lawina komentarzy i szybkie znikanie produktów z magazynu.
Co warto kupić w tej promocji
W promocji znalazły się m.in.:
– konsole i akcesoria do gier,
– odkurzacze i roboty sprzątające,
– smartfony i smartwatche,
– telewizory i monitory,
– słuchawki, głośniki, soundbary,
– małe AGD: blendery, suszarki, odkurzacze ręczne.
Wiele ofert jest ograniczonych czasowo lub oznaczonych jako „końcówka zapasów”.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli potrzebujesz sprzętu na święta, planujesz wymianę elektroniki lub szukasz prezentów — to jedna z najlepszych okazji w tym roku.
Warto:
– wybrać minimum 2 produkty,
– zapłacić BLIKIEM,
– sprawdzić, czy cena po wszystkich rabatach nie jest najniższa od miesięcy.
MediaMarkt uruchomił Cyber Monday z dodatkowym rabatem -10% przy płatności BLIKIEM. Promocje sumują się z Black Friday, dzięki czemu wiele produktów można kupić taniej niż kiedykolwiek wcześniej. Oferta trwa krótko, a magazyny szybko się wyczerpują.
