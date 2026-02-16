Gigantyczna promocja we wtorek w Biedronce. Te hity kupisz za pół ceny tylko przez jeden dzień
Przygotuj kartę Moja Biedronka, bo nadchodzący wtorek, 17 lutego, zapowiada się na jeden z najbardziej opłacalnych dni na zakupy w tym miesiącu. Sieć przygotowała serię agresywnych promocji typu „1+1 gratis” oraz „3+3 gratis”, które obejmują zarówno markowe słodycze, jak i chemię domową czy kosmetyki. To typowe „megaokazje”, które trwają zaledwie 24 godziny, więc warto zaplanować wizytę w sklepie z wyprzedzeniem, by nie zastać pustych półek.
Promocje są skierowane do posiadaczy aplikacji lub fizycznej karty lojalnościowej i obejmują bardzo popularne kategorie produktów. Biedronka stawia na znane marki, oferując m.in. czekolady Lindt oraz kosmetyki Bell w systemie, w którym drugi produkt otrzymujemy całkowicie za darmo.
Słodki luksus i kosmetyczne hity za darmo
Dla fanów wysokiej jakości słodyczy oraz osób dbających o urodę, wtorek będzie idealnym momentem na uzupełnienie zapasów. Promocje obejmują szeroki asortyment:
Czekolady Lindt Excellence: Wszystkie rodzaje objęte są promocją 1+1 gratis (najtańszy produkt otrzymasz za darmo). Obowiązuje limit dzienny 4 sztuk (maksymalnie 2 gratis) na kartę Moja Biedronka. Można dowolnie mieszać warianty smakowe.
Kosmetyki Bell: Wszystkie produkty tej marki dostępne są w ofercie 1+1 gratis. Tutaj limit dzienny wynosi 6 sztuk (maksymalnie 3 gratis), a produkty można mieszać dowolnie.
Zapasy do domu: Chemia i napoje w rekordowych cenach
Biedronka nie zapomniała o artykułach pierwszej potrzeby, oferując ogromne rabaty na środki czystości oraz napoje dla dorosłych.
Płyn do WC Domestos (1 l): Przy zakupie dwóch sztuk z kartą, cena za jedną butelkę spada do 7,50 zł (regularna cena to 14,99 zł). Oznacza to ofertę 1+1 gratis przy limicie dziennym 4 sztuk.
We wtorek, 17 lutego, możesz realnie zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych, pod warunkiem, że trzymasz się ustalonych limitów dziennych. Pamiętaj, że rabaty są naliczane tylko przy użyciu karty Moja Biedronka lub aplikacji, a przy ofertach „mieszaj dowolnie” rabat zawsze rozkłada się proporcjonalnie na wszystkie produkty, odejmując wartość najtańszego z nich. Jeśli planujesz zakup Domestosa lub czekolad Lindt, bądź w sklepie rano – przy takich obniżkach zapasy w popularnych lokalizacjach wyczerpują się zazwyczaj przed południem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.