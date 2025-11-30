Gigantyczna wyprzedaż i gratisy w Biedronce. Nie czekaj. Okazja może szybko zniknąć
Biedronka Home wystartowała z jedną z najmocniejszych promocji tego sezonu. W ramach akcji „2+2 po 1 zł każdy” klienci mogą zgarnąć cztery produkty, płacąc praktycznie za dwa. Rabat obejmuje setki artykułów do kuchni, domu i ogrodu, a część z nich dostępna jest także z darmową dostawą.
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów, a wiele produktów już oznaczono komunikatem „ostatnie sztuki”.
Co dokładnie obejmuje promocja
Akcja dotyczy różnych kategorii, w tym:
– AGD kuchenne,
– akcesoria kuchenne,
– artykuły biurowe,
– dekoracje,
– wyposażenie domu i ogrodu.
Mechanizm jest prosty: wybierasz cztery produkty z danej kategorii, a dwa najtańsze kosztują 1 zł za sztukę.
Najciekawsze okazje z oferty
Wśród najpopularniejszych produktów objętych promocją znajdują się:
• Frytkownice beztłuszczowe Vintage Cuisine – 299 zł, darmowa dostawa.
• Blender ręczny Taurus Bapi 750 Pure Plus Inox, 750 W – 199 zł.
• Blender Taurus Robot Easy, 750 W – 99 zł.
• Zestaw garnków Florina Astral (6 elementów) – 299 zł.
• Zestaw patelni Florina Optimus (3 elementy) – 199 zł.
• Zestaw patelni stalowych MG Home Maestro (2 elementy) – 199 zł.
• Patelnia grillowo-naleśnikowa Taurus 47×29 cm – 249 zł.
• Robot mopujący Hobot Legee D7 – 2999 zł, darmowa dostawa.
Wiele produktów w tej kategorii ma oznaczenia „POSPIESZ SIĘ! Ostatnie sztuki”, co sugeruje duże zainteresowanie akcją.
Dlaczego ta promocja robi takie zamieszanie
Wyprzedaże „2+2 po 1 zł” należą do najchętniej wybieranych akcji Biedronki, bo pozwalają obniżyć koszt zakupów o kilkadziesiąt procent. Tym razem dotyczy to także elektroniki kuchennej i dużych zestawów garnków czy patelni, co rzadko pojawia się na tak korzystnych zasadach.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli szukasz sprzętów do kuchni, planujesz wymianę wyposażenia albo chcesz kupić prezenty świąteczne — to jedna z najlepszych okazji tej zimy.
Warto:
– sprawdzić oznaczenie „2+2 po 1 zł”,
– wybierać produkty w ramach tej samej kategorii,
– złożyć zamówienie jak najszybciej — zapasy są ograniczone.
Biedronka Home uruchomiła dużą akcję rabatową „2+2 po 1 zł każdy", która obejmuje setki artykułów domowych. Promocja cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a wiele produktów znika z magazynu. To idealny moment, by zrobić tanie i praktyczne zakupy.
