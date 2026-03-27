Gigantyczna wyprzedaż w Action. Nawet 70 zł mniej za zestaw. Klienci ruszyli do sklepów

27 marca 2026 13:02 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Wiosna dopiero się zaczyna, a w sklepach już trwa prawdziwe oblężenie. Sieć Action odpaliła mocną promocję, która przyciąga klientów szukających okazji do ogrodu i na taras. Jedna z ofert szczególnie przyciąga uwagę – popularny zestaw ogrodowy został przeceniony aż o 70 zł.

Fot. Warszawa w Pigułce

To właśnie takie promocje sprawiają, że produkty znikają z półek błyskawicznie.

Zestaw ogrodowy taniej o kilkadziesiąt złotych

W ofercie pojawił się 4-elementowy zestaw ogrodowy, który jeszcze niedawno kosztował 399 zł. Teraz można go kupić za 329 zł, co oznacza wyraźną obniżkę o około 70 zł.

W skład zestawu wchodzą:
– dwuosobowa kanapa,
– dwa fotele,
– stolik ze szklanym blatem.

Całość wykonana jest na stalowej konstrukcji, z tekstylnymi siedziskami, co ma zapewniać wygodę i trwałość bez konieczności skomplikowanej konserwacji. To typowy komplet na balkon, taras lub do ogrodu.

Sezon ruszył. Klienci nie czekają

Takie promocje nie pojawiają się przypadkowo. Sieci handlowe doskonale wiedzą, że właśnie teraz Polacy zaczynają przygotowywać ogrody i balkony na cieplejsze miesiące.

Efekt jest prosty: najlepsze okazje znikają jako pierwsze. W wielu sklepach podobne produkty potrafią wyprzedać się w ciągu kilku dni, a czasem nawet godzin.

Dodatkowo oferta oznaczona jest jako „promocja tygodnia”, co oznacza ograniczony czas dostępności.

Co to oznacza dla klientów

Jeśli planujesz odświeżyć ogród lub balkon, to moment, w którym warto działać szybko. Tego typu zestawy w sezonie letnim często wracają do wyższych cen, a podobne promocje nie zawsze się powtarzają.

Kluczowe jest jedno: nie odkładać decyzji. Przy takich obniżkach najczęściej wygrywają ci, którzy pojawią się w sklepie pierwsi.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

