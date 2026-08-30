Gigantyczna wyprzedaż w Biedronce. Klienci wynoszą całymi koszami. Wszystko 50 proc. taniej
Biedronka ruszyła z potężną wyprzedażą kosmetyków. W sklepach pojawiły się charakterystyczne pomarańczowe oznaczenia, a zasada promocji jest prosta: przy zakupie minimum trzech produktów objętych akcją każdy z nich kosztuje aż 50 proc. mniej. Przy większych zakupach oszczędności mogą iść w dziesiątki, a nawet setki złotych. Nic dziwnego, że część klientów wybiera z wyprzedażowych regałów całe kosze produktów.
To jedna z tych promocji, przy których warto dokładnie przeczytać zasady. Nie chodzi bowiem o przecenę wszystkich kosmetyków znajdujących się w Biedronce. Akcja obejmuje specjalnie oznaczone produkty znajdujące się na regałach wyprzedażowych.
Promocja już trwa, a czasu na zakupy pozostało niewiele.
Wielka wyprzedaż kosmetyków w Biedronce
Na pomarańczowych tablicach, które pojawiły się w sklepach, widnieje ogromny napis „WYPRZEDAŻ KOSMETYKÓW”. Jeszcze większe zainteresowanie może jednak wzbudzić informacja znajdująca się poniżej.
„Przy zakupie min. 3 produktów objętych promocją każdy z nich 50% taniej” – informuje Biedronka.
Oznacza to, że nie trzeba kupować trzech identycznych kosmetyków. Zgodnie z regulaminem produkty można mieszać dowolnie. Warunkiem jest wybranie minimum trzech artykułów objętych akcją.
Sieć wskazuje również, że rabat w wysokości 50 proc. naliczany jest od wartości każdego promocyjnego produktu.
Przykładowo, jeżeli klient znajdzie trzy kosmetyki kosztujące odpowiednio 20, 30 i 40 zł, ich standardowa łączna wartość wyniesie 90 zł. Po zastosowaniu 50-procentowego rabatu zapłaci za nie 45 zł. Przy większej liczbie produktów różnica na paragonie może być jeszcze bardziej odczuwalna.
Klienci mogą wynosić produkty całymi koszami
Mechanizm promocji może szczególnie zainteresować osoby, które robią większe zapasy kosmetyków. Na oznaczeniu akcji nie ma informacji, że rabat kończy się na trzech produktach. Trzy sztuki są minimalną liczbą konieczną do skorzystania z wyprzedaży.
To sprawia, że zamiast pojedynczego kosmetyku bardziej opłaca się skompletować większy zestaw produktów objętych akcją. Przy dziesięciu artykułach o łącznej regularnej wartości 300 zł, 50-procentowa obniżka oznaczałaby już 150 zł oszczędności.
Właśnie dlatego wyprzedażowe półki mogą szybko pustoszeć, szczególnie tam, gdzie pojawiły się atrakcyjne produkty popularnych marek.
Jest jednak bardzo ważny warunek
Klienci powinni uważać, aby przez przypadek nie włożyć do koszyka produktów, których akcja nie obejmuje.
Biedronka wyraźnie zaznacza, że promocja nie dotyczy stałego asortymentu. Rabatem objęte są wyłącznie artykuły znajdujące się na regałach wyprzedażowych i oznaczone pomarańczową etykietą „WYPRZEDAŻ KOSMETYKÓW”.
Najbezpieczniej więc przed podejściem do kasy sprawdzić oznaczenie każdego wybranego produktu. Sam fakt, że kosmetyk znajduje się w pobliżu przecenionych artykułów, nie musi oznaczać, że zostanie objęty rabatem.
Można mieszać różne produkty
To jedna z najważniejszych zasad tej akcji. Klient nie musi szukać kilku sztuk tego samego kosmetyku.
Z informacji zamieszczonych przez sieć wynika, że produkty promocyjne można dowolnie mieszać. Dzięki temu trzy wymagane artykuły mogą pochodzić z różnych kategorii, o ile wszystkie mają odpowiednie oznaczenie wyprzedażowe.
Daje to znacznie większe możliwości niż klasyczne promocje typu „kup trzy takie same produkty”.
Wyprzedaż tylko do 2 września
Nie jest to stała obniżka. Z informacji widocznej w sklepie wynika, że oferta obowiązuje od 21 sierpnia do 2 września 2026 roku.
Do zakończenia akcji zostało więc już niewiele czasu. Co równie istotne, produkty dostępne są do wyczerpania zapasów.
W praktyce wybór może wyglądać zupełnie inaczej w poszczególnych Biedronkach. Jeden sklep może mieć jeszcze sporo przecenionych kosmetyków, podczas gdy w innym najbardziej atrakcyjne artykuły mogły zostać już wykupione.
Rabat 50 proc. może zrobić ogromną różnicę na paragonie
Przy obecnych cenach kosmetyków przecena o połowę jest szczególnie atrakcyjna dla osób, które i tak planowały uzupełnienie domowych zapasów. Koszyk produktów kosztujący wcześniej 100 zł może po naliczeniu rabatu kosztować 50 zł. Przy 200 zł robi się z tego 100 zł, a przy 400 zł – aż 200 zł różnicy.
Trzeba jednak pamiętać o najważniejszej zasadzie: minimum trzy produkty, odpowiednie pomarańczowe oznaczenie i wyłącznie asortyment objęty wyprzedażą.
Akcja potrwa tylko do 2 września, ale w konkretnym sklepie może zakończyć się wcześniej w praktyce – wtedy, gdy wyprzedażowe regały zostaną opróżnione.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.