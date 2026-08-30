Z ostatniej chwili. Alert RCB w Polsce. „Zmasowany atak powietrzny”. Mieszkańcy dostają wiadomości
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało Alert RCB do mieszkańców województwa lubelskiego. Powodem jest zmasowany atak powietrzny trwający na obszarze zachodniej Ukrainy. W komunikacie skierowanym do mieszkańców pojawiło się potrójne ostrzeżenie „UWAGA!”. RCB apeluje o śledzenie oficjalnych komunikatów.
W niedzielę 30 sierpnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało pilny komunikat. Alert został skierowany do osób przebywających na terenie województwa lubelskiego, czyli regionu bezpośrednio graniczącego z Ukrainą.
Powodem ostrzeżenia jest sytuacja za wschodnią granicą Polski.
„UWAGA! UWAGA! UWAGA!”. Alert RCB w województwie lubelskim
Treść wiadomości wysyłanej na telefony jest bardzo krótka i jednoznaczna:
„UWAGA! UWAGA! UWAGA! Na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny. Śledź komunikaty.”
RCB potwierdziło, że alert o takiej treści został wysłany do odbiorców na terenie całego województwa lubelskiego.
Na opublikowanej przez Centrum grafice województwo zostało zaznaczone na czerwono.
Zmasowany atak powietrzny na zachodzie Ukrainy
To właśnie skala działań prowadzonych po ukraińskiej stronie granicy jest przyczyną uruchomienia systemu ostrzegania ludności w Polsce.
RCB nie informuje w opublikowanym komunikacie, że atak prowadzony jest na terytorium Polski. Zmasowany atak powietrzny dotyczy zachodniej Ukrainy. Alert dla polskich mieszkańców ma charakter ostrzegawczy i dotyczy województwa lubelskiego.
To ważne rozróżnienie, ponieważ sam fakt otrzymania Alertu RCB nie oznacza, że doszło do ataku na Polskę.
Mieszkańcy powinni śledzić kolejne komunikaty
Na obecnym etapie najważniejszym zaleceniem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa jest śledzenie komunikatów.
Sytuacja może być dynamiczna, dlatego mieszkańcy Lubelszczyzny powinni zwracać uwagę na kolejne wiadomości RCB oraz informacje przekazywane przez polskie służby i instytucje państwowe.
Nie należy również ignorować wiadomości przychodzących na telefon. System Alert RCB pozwala na szybkie przekazywanie ostrzeżeń osobom znajdującym się na określonym obszarze, bez konieczności wcześniejszego zapisywania się do usługi.
Alert dotyczy województwa lubelskiego
Z opublikowanych obecnie informacji wynika, że wiadomość została skierowana do odbiorców na terenie województwa lubelskiego.
RCB nie podało w tym komunikacie informacji o rozszerzeniu alertu na inne województwa.
Mieszkańcy regionu powinni przede wszystkim zachować czujność i korzystać z oficjalnych źródeł informacji. W przypadku pojawienia się kolejnych zaleceń służb należy się do nich zastosować.
Sytuacja jest rozwojowa.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.