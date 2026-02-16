Gigantyczna wyprzedaż w Lidlu. Rabaty do 50 proc. Zobacz, co znika najszybciej
Lidl uruchomił szeroką wyprzedaż odzieży i akcesoriów. Obniżki sięgają nawet 50 proc., a ceny wielu produktów spadły do poziomów, które trudno dziś znaleźć w innych sieciach. Promocja obejmuje ubrania damskie i męskie, bieliznę, odzież domową oraz kurtki i płaszcze.
To akcja, która przyciąga klientów nie tylko ceną, ale też skalą przecen.
Co się przeceniło najbardziej
Wśród najmocniejszych obniżek znalazły się:
Kurtka pikowana męska przeceniona z 69,90 zł do 38,44 zł, czyli o 45 proc.
Płaszcz pikowany damski z rabatem 45 proc., cena spadła do 54,45 zł.
Spodnie flanelowe do spania męskie taniej o 50 proc., teraz 14,99 zł.
Spodnie dresowe męskie z kieszeniami przecenione o 39 proc., cena 22,99 zł.
Łopatka damska parka z rabatem 39 proc., kosztuje 35,99 zł.
Nie brakuje też tańszej bielizny i basiców:
Bokserki męskie 3 pary za 18,74 zł.
Slipy męskie 3 pary od 16,24 zł.
Podkoszulki damskie od 11,24 zł.
Body modelujące damskie za 20,79 zł.
T-shirty z lnem i bawełną za 17,99 zł.
Rabaty obejmują również spódnice midi, bluzy polarowe i komplety welurowe.
Dlaczego ta wyprzedaż budzi zainteresowanie
Ceny wyjściowe już wcześniej były konkurencyjne, a po obniżkach wiele produktów kosztuje poniżej 30 zł. To poziom, przy którym klienci często kupują więcej niż planowali.
Widoczne są także wysokie oceny użytkowników przy wielu produktach, co dodatkowo napędza sprzedaż.
Warto pamiętać, że przy wyprzedażach rozmiary i kolory znikają najszybciej. Najczęściej już po kilku dniach dostępne są tylko pojedyncze warianty.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli planujesz uzupełnić garderobę lub kupić coś na wiosnę, teraz możesz zrobić to znacznie taniej. Przy większych zakupach oszczędność może sięgnąć nawet kilkuset złotych.
Zastanów się, czy Twój rozmiar zwykle szybko znika przy promocjach. Jeśli tak, odkładanie decyzji może oznaczać brak dostępności.
Lidl uruchomił szeroką wyprzedaż odzieży damskiej i męskiej z rabatami do 50 proc. W ofercie są kurtki, płaszcze, spodnie, bielizna i ubrania domowe w wyraźnie obniżonych cenach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.