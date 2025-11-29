Gigantyczna zmiana na Dworcu Zachodnim! Takiego standardu na kolei jeszcze nie było
Nowe podziemne przejście pod Dworcem Zachodnim wreszcie zostało otwarte. To jedna z najbardziej wyczekiwanych zmian na stołecznym węźle komunikacyjnym, który codziennie obsługuje ponad 100 tys. pasażerów. Od dziś podróżni mogą korzystać z szerokiego, wygodnego i jasnego tunelu, który odmienia sposób poruszania się po największej stacji kolejowej w Polsce.
Warszawa Zachodnia od miesięcy była symbolem remontu, który wymagał od pasażerów cierpliwości i codziennej gimnastyki na prowizorycznych dojściach. Teraz miasto i kolejarze otwierają zupełnie nową przestrzeń — szeroką na 60 metrów i zaprojektowaną tak, by przejąć ogromny ruch między peronami, tramwajami i autobusami. W tunelu nie brakuje naturalnego światła, a na każdym kroku pojawiają się wyświetlacze pokazujące aktualne odjazdy i przyjazdy pociągów. To pierwsza tak nowoczesna infrastruktura podziemna na tej stacji.
Minister infrastruktury Dariusz Klimczak mówił podczas otwarcia, że to „nowa kolejowa Warszawa Zachodnia”, wskazując, że inwestycja ma być wzorem dla kolejnych projektów w kraju. Podkreślił też, że celem jest budowanie infrastruktury, z której Polacy będą dumni — zarówno pod względem wygody, jak i tempa obsługi.
Dworzec Zachodni współtworzą dziś trzy potężne inwestycje: modernizacja peronów i torów, nowy przystanek tramwajowy pod ziemią oraz samo przejście, dofinansowane z funduszy unijnych. Łącznie to kilka miliardów złotych wsparcia z Brukseli, o czym przypomniała minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Nowe przejście ułatwia poruszanie się między peronami i kończy okres przejściowy, w którym podróżni musieli korzystać z wysokiej kładki. Schody ruchome prowadzą na każdą platformę, a w kolejnych miesiącach mają tu ruszyć lokale usługowe — większość powierzchni handlowej jest już wynajęta.
Rafał Trzaskowski zwrócił uwagę, że inwestycja jest przykładem modelowej współpracy rządu z miastem. Wspólne działania PKP, Warszawy i Unii Europejskiej — jak wspólny bilet ZTM i Intercity — mają docelowo znacznie podnieść komfort podróżowania.
Prezes PKP PLK Piotr Wyborski przypomniał, że Zachodnia to stacja o największym natężeniu ruchu pasażerskiego w Polsce — zatrzymuje się tu co piąty kursujący w kraju pociąg. I to dopiero początek zmian. W planach są m.in. remont Warszawy Wschodniej, przebudowa średnicy kolejowej oraz modernizacja linii wylotowych na południe i północ Mazowsza.
Otwarcie tunelu to ogromna ulga dla pasażerów, którzy przez długie miesiące czekali na zakończenie prac. Teraz zamiast kluczyć po kładkach, zejdą pod ziemię i w kilka chwil dotrą na peron. W połowie przyszłego roku ruszy również podziemny przystanek tramwajowy — serce nowego węzła komunikacyjnego, które ma sprawić, że Warszawa Zachodnia stanie się jednym z najbardziej funkcjonalnych punktów przesiadkowych w kraju.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.