Gigantyczne kary dla kierowców. Nawet 14000 złotych do zapłaty
Kierowcy którzy od początku stycznia dwa tysiące dwudziestego szóstego roku jeżdżą samochodem bez ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej muszą przygotować się na znacznie dotkliwsze konsekwencje finansowe niż w poprzednich latach ponieważ wysokość mandatów administracyjnych nakładanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wzrosła automatycznie wraz ze wzrostem płacy minimalnej która stanowi podstawę do wyliczania kar za naruszenia obowiązku posiadania polisy OC komunikacyjnego.
Nawet krótka kilkudniowa przerwa w ciągłości ubezpieczenia wynikająca z zapomnienia o terminie odnowienia polisy opóźnienia w opłaceniu składki czy zwykłego przeoczenia może teraz kosztować prawie dwa tysiące złotych a jeśli brak polisy przedłuży się powyżej dwóch tygodni kara osiągnie zawrotną kwotę dziewięciu tysięcy sześciuset dziesięciu złotych dla samochodu osobowego lub nawet czternastu tysięcy czterystu dwudziestu złotych dla pojazdu ciężarowego autobusu czy ciągnika siodłowego co dla wielu osób i małych firm transportowych może oznaczać poważne problemy finansowe i konieczność rezygnacji z innych planowanych wydatków.
Biuro Rzecznika Finansowego przypomina w specjalnym komunikacie skierowanym do właścicieli pojazdów mechanicznych że obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczy absolutnie każdego zarejestrowanego pojazdu niezależnie od tego czy jest aktualnie użytkowany czy też stoi nieużywany w garażu na posesji lub na parkingu po wypadku czekając na naprawę albo z powodu awarii technicznej uniemożliwiającej jazdę. Aleksander Daszewski przedstawiciel Biura Rzecznika Finansowego wyjaśnia że niestety wciąż zdarzają się liczne sytuacje w których właściciele pojazdów są głęboko przekonani że jeśli nie jeżdżą swoim samochodem bo jest na przykład po wypadku w warsztacie naprawczym albo zepsuty i czeka na zamówienie części zamiennych to nie muszą kupować ubezpieczenia OC komunikacyjnego i mogą zaoszczędzić kilkaset złotych rocznie rezygnując z polisy na okres gdy pojazd i tak nie będzie wykorzystywany.
Tymczasem zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych dopóki pojazd pozostaje oficjalnie zarejestrowany w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców właściciel ma bezwzględny obowiązek utrzymywania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej niezależnie od rzeczywistego wykorzystania auta, a jedynym legalnym sposobem na uniknięcie tego obowiązku jest formalne wyrejestrowanie pojazdu w wydziale komunikacji starostwa powiatowego co wiąże się ze złożeniem tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzeniem że samochód został zezłomowany sprzedany za granicę lub trwale wycofany z użytkowania.
Wyjątek tylko dla pojazdów historycznych starszych niż czterdzieści lat
Jedynym wyjątkiem od bezwzględnego obowiązku posiadania ubezpieczenia OC są pojazdy historyczne spełniające ściśle określone kryteria wiekowe i techniczne ustalone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym. Status pojazdu historycznego zwolnionego z obowiązku ubezpieczenia może uzyskać samochód motocykl ciągnik lub inny pojazd mechaniczny który ukończył co najmniej czterdzieści lat od daty pierwszej rejestracji co musi być potwierdzone odpowiednim dokumentem lub zaświadczeniem wystawionym przez producenta albo rzeczoznawcę samochodowego. Alternatywnie pojazd może zostać uznany za historyczny jeśli ma minimum dwadzieścia pięć lat a rzeczoznawca samochodowy specjalizujący się w pojazdach zabytkowych wydał opinię stwierdzającą że dany egzemplarz jest unikatowy rzadki lub ma szczególne znaczenie dla historii motoryzacji polskiej czy światowej ze względu na swoje walory techniczne konstrukcyjne lub kulturowe zasługujące na zachowanie dla przyszłych pokoleń.
Nowa tabela kar obowiązująca od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego szóstego roku została opracowana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie aktualnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę które od początku roku wynosi cztery tysiące trzysta złotych brutto co stanowi wzrost o dwieście pięćdziesiąt złotych w porównaniu do poprzedniego roku i bezpośrednio przekłada się na proporcjonalny wzrost wszystkich kar administracyjnych nakładanych na właścicieli pojazdów poruszających się bez ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zgodnie z nowym taryfikatorem kar właściciel samochodu osobowego który przez okres od jednego do trzech dni kalendarzowych nie miał ważnej polisy OC zapłaci mandat w wysokości tysiąca dziewięciuset dwudziestu złotych co stanowi około czterdzieści pięć procent minimalnej płacy, natomiast jeśli przerwa w ubezpieczeniu przedłuży się od czterech do czternastu dni kara wzrasta do czterech tysięcy ośmiuset dziesięciu złotych czyli ponad stu procent minimalnego wynagrodzenia.
Najsurowsza sankcja czeka kierowców którzy jeżdżą bez ubezpieczenia przez okres dłuższy niż czternaście dni kalendarzowych ponieważ w takiej sytuacji właściciel samochodu osobowego zostanie obciążony mandatem administracyjnym w kwocie dziewięciu tysięcy sześćset dziesięciu złotych co odpowiada dwukrotności minimalnej płacy i stanowi bardzo dotkliwą karę finansową mogącą poważnie zachwiać budżetem przeciętnej rodziny. Jeszcze bardziej surowe konsekwencje grożą właścicielom pojazdów ciężarowych o masie całkowitej przekraczającej trzy i pół tony autobusów przeznaczonych do przewozu więcej niż dziewięciu osób włączając kierowcę oraz ciągników siodłowych i balastowych używanych w transporcie zawodowym ponieważ maksymalna kara za brak OC dla tych kategorii pojazdów wynosi obecnie czternaście tysięcy czterysta dwadzieścia złotych co stanowi ponad trzykrotność minimalnego wynagrodzenia i może doprowadzić małe firmy transportowe do problemów płynnościowych lub nawet bankructwa.
Szczególna ostrożność przy kupnie używanego auta od prywatnej osoby
Eksperci z branży ubezpieczeniowej oraz przedstawiciele organizacji konsumenckich zgodnie podkreślają że szczególną ostrożność należy zachować w momencie zmiany właściciela pojazdu czyli przy transakcji kupna sprzedaży samochodu na rynku wtórnym między osobami prywatnymi ponieważ właśnie w tym okresie najczęściej dochodzi do przerw w ciągłości ubezpieczenia mogących skutkować nałożeniem wysokich kar przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedający pojazd powinien wraz z kluczykami dowodem rejestracyjnym i kartą pojazdu przekazać kupującemu także aktualną polisę OC z której nowy właściciel może legalnie korzystać aż do końca okresu na jaki została wykupiona przez poprzedniego posiadacza bez konieczności natychmiastowego zawierania nowej umowy ubezpieczenia co daje kupującemu komfort i czas na spokojne porównanie ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych i wybranie najkorzystniejszej polisy.
Problem pojawia się jednak gdy poprzedni właściciel nie miał wykupionego ubezpieczenia OC w momencie sprzedaży pojazdu albo polisa wygasła kilka dni wcześniej a sprzedający nie zawracał sobie głowy jej przedłużeniem zakładając że to już nie jego problem skoro sprzedaje auto. W takiej sytuacji nowy właściciel ma bezwzględny obowiązek wykupienia polisy OC najpóźniej w dniu zakupu pojazdu czyli w momencie podpisania umowy kupna sprzedaży i przekazania kluczyków ponieważ od tego momentu to on staje się odpowiedzialny za pojazd i ewentualne szkody które mógłby wyrządzić podczas jazdy bez ubezpieczenia, a jakiekolwiek opóźnienie w wykupieniu polisy nawet o jeden dzień skutkuje automatycznym nałożeniem przez UFG mandatu w wysokości tysiąca dziewięciuset dwudziestu złotych co znacząco podraża koszt całej transakcji kupna samochodu.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli jesteś właścicielem samochodu sprawdź natychmiast w swoim kalendarzu lub w aplikacji mobilnej swojego towarzystwa ubezpieczeniowego dokładną datę wygaśnięcia obecnej polisy OC i ustaw sobie przypomnienie na tydzień przed tym terminem aby mieć wystarczająco dużo czasu na porównanie ofert innych ubezpieczycieli i wykupienie nowej polisy z odpowiednim wyprzedzeniem. Nie czekaj do ostatniego dnia ponieważ mogą wystąpić nieprzewidziane problemy techniczne z systemem płatności online awaria strony internetowej ubezpieczyciela lub po prostu możesz zapomnieć o terminie będąc zajętym innymi sprawami życiowymi co skutkuje nawet jednodniową przerwą w ubezpieczeniu oznaczającą mandat prawie dwóch tysięcy złotych.
Ustaw automatyczne przypomnienia w telefonie kalendarzu Google lub aplikacji ubezpieczyciela które powiadomią cię zarówno miesiąc dwa tygodnie oraz trzy dni przed wygaśnięciem polisy dając ci wielokrotną szansę na zareagowanie zanim będzie za późno. Rozważ wykupienie polisy na dłuższy okres niż dwanaście miesięcy ponieważ wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje zniżki przy płatności rocznej lub dwuletniej a im dłuższy okres ochrony tym mniejsze ryzyko że zapomnisz o odnowieniu w krytycznym momencie, przy czym pamiętaj że nawet przy polisie wieloletniej musisz regularnie sprawdzać czy składka jest opłacana terminowo bo zaległość w płatności także może skutkować zawieszeniem ochrony i nałożeniem kary przez UFG.
Jeśli kupiłeś używany samochód od osoby prywatnej koniecznie sprawdź w bazie UFG pod adresem ufw.gov.pl czy pojazd ma aktualnie ważne ubezpieczenie OC i na czyje nazwisko jest wystawiona polisa oraz do kiedy obowiązuje. Jeśli okaże się że poprzedni właściciel nie miał polisy lub wygasła ona przed sprzedażą natychmiast tego samego dnia podpisania umowy kupna sprzedaży wykup ubezpieczenie przez internet aplikację mobilną lub bezpośrednio w oddziale towarzystwa ubezpieczeniowego nie odkładając tego na jutro ani nawet na wieczór ponieważ każda godzina zwłoki zwiększa ryzyko że UFG wyśle ci mandat prawie dwóch tysięcy złotych za pierwszy dzień braku ochrony.
Jeśli masz samochód który stoi nieużywany w garażu po wypadku czekając na naprawę lub jest zepsuty i nie planujesz go naprawiać w najbliższych miesiącach rozważ jego formalne wyrejestrowanie w wydziale komunikacji starostwa powiatowego co zwolni cię z obowiązku płacenia składek OC oszczędzając kilkaset do kilku tysięcy złotych rocznie. Pamiętaj jednak że wyrejestrowanie jest nieodwracalne i jeśli później zechcesz ponownie zarejestrować pojazd będzie to wymagało przeglądu technicznego badania stanu technicznego oraz spełnienia wszystkich wymagań które mogły się zmienić od czasu pierwszej rejestracji co może być problematyczne szczególnie dla starszych aut niespełniających aktualnych norm emisji spalin.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.