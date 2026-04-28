Gigantyczne kary w blokach. Rachunki w górę. To nie pomyłka – to prawo
Wyobraź sobie, że segregujesz odpady sumiennie od lat. Pięć pojemników, właściwe frakcje, żadnych skrótów. A potem dostajesz informację od administracji, że opłata za śmieci dla całego budynku wzrosła do dwukrotności stawki – bo ktoś na którymś piętrze wrzucił resztki jedzenia do pojemnika na plastik. Twoja opłata też wzrosła, choć osobiście nie popełniłeś żadnego błędu. Brzmi absurdalnie? W Warszawie to nie absurd – to mechanizm zapisany w ustawie, który od 1 kwietnia działa przy nowych, wyższych stawkach bazowych.
Jak działa odpowiedzialność zbiorowa za śmieci w bloku
Żeby zrozumieć mechanizm, trzeba znać jeden fakt, który umyka większości mieszkańców bloków: w budynkach wielolokalowych deklarację śmieciową składa nie lokator, lecz spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa. Tak wynika z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r. poz. 1219 ze zm.). To zarządca nieruchomości odpowiada za całą nieruchomość jako całość – i to on ponosi konsekwencje finansowe za błędną segregację w altance śmietnikowej, niezależnie od tego, kto konkretnie wrzucił odpady nie tam gdzie trzeba.
Procedura wygląda następująco. Pracownik firmy odbierającej odpady, gdy stwierdza w altance śmietnikowej błędną segregację – bioodpady w pojemniku na plastik, resztki jedzenia w brązowym pojemniku przeznaczonym wyłącznie dla odpadów roślinnych, szkło w papierze – ma obowiązek zgłosić ten fakt prezydentowi miasta. Na podstawie art. 6ka tej samej ustawy prezydent wszczyna postępowanie administracyjne i może nałożyć podwyżkę opłaty za całą nieruchomość – od dwu- do czterokrotności stawki podstawowej. Dla standardowego bloku w Warszawie oznacza to przejście z 85 zł na co najmniej 170 zł miesięcznie za każde z kilkudziesięciu gospodarstw domowych w budynku.
Podwyżka dotyczy całego budynku – nie tylko winowajcy. Spółdzielnia lub wspólnota płaci wyższą stawkę za całą nieruchomość, a następnie decyduje, jak rozłożyć ten koszt na lokatorów. W praktyce zazwyczaj obciąża wszystkich po równo. Kto segreguje wzorowo i kto wrzuca wszystko do jednego worka – płaci tyle samo.
Od 1 kwietnia stawka karna to 170 zł – nie 120 zł jak wcześniej
Do końca marca 2026 roku obowiązywała w Warszawie obniżona stawka podstawowa wynosząca 60 zł miesięcznie za gospodarstwo domowe w zabudowie wielolokalowej. Karna dwukrotność wynosiła zatem 120 zł. Od 1 kwietnia, po powrocie do stawek sprzed tymczasowej obniżki, stawka podstawowa wzrosła do 85 zł – i automatycznie wzrosła też stawka karna.
Dwukrotność 85 zł to 170 zł miesięcznie za jedno gospodarstwo domowe. Dla budynku z 40 lokalami oznacza to łącznie 6 800 zł miesięcznie zamiast 3 400 zł – różnica 3 400 zł co miesiąc, którą zarządca musi skądś pokryć lub rozdzielić na lokatorów. Jeśli zarząd wspólnoty zdecyduje się na indywidualne rozliczenie – każdy mieszkaniec dopłaca 85 zł bez względu na to, czy segregował prawidłowo czy nie.
Ustawa nie wyklucza przy tym wyższych wielokrotności. Przepisy przewidują sankcję od dwu- do czterokrotności stawki. Warszawa stosuje najniższy wariant – dwukrotność – ale już przy pierwszym stwierdzonym naruszeniu. Nie ma tu procedury ostrzeżenia ani upomnienia. Wystarczy jeden zgłoszony przez firmę wywozową przypadek i postępowanie administracyjne rusza automatycznie.
Co wolno, a czego nie wolno wrzucać do pojemnika na bioodpady
Od 2026 roku w warszawskich blokach zmienił się też zakres frakcji biologicznej. Tradycyjne brązowe worki foliowe są stopniowo zastępowane pojemnikami wielokrotnego użytku. Do brązowego pojemnika można teraz wrzucać więcej niż dotychczas: resztki jedzenia, obierki warzyw i owoców, przeterminowane produkty spożywcze, fusy po kawie i herbacie razem z papierowymi filtrami, ręczniki papierowe zabrudzone jedzeniem, skorupki jajek.
Czego kategorycznie nie wolno wrzucać do brązowego pojemnika: mięsa i kości, nabiału, rybich ości, olejów spożywczych – te odpady trafiają do pojemnika na odpady zmieszane. Nie wolno też wkładać ziemi, doniczek z ziemią ani popiołu. Błąd w tej frakcji jest jednym z najczęściej wykrywanych przez firmy wywozowe, bo bioodpady zanieczyszczone mięsem nie nadają się do kompostowania i muszą być utylizowane jako drogie odpady zmieszane – co bezpośrednio generuje straty dla całego systemu.
Nie wolno zadeklarować rezygnacji z segregacji. Przepisy nie przewidują możliwości złożenia deklaracji, w której mieszkaniec czy zarządca informuje, że będzie wytwarzał wyłącznie odpady zmieszane. Segregacja jest obowiązkowa dla każdego – jedyna różnica polega na tym, czy ktoś stosuje się do tego obowiązku, czy nie. Ci, którzy nie stosują – płacą dwukrotność.
Jak firma wywozowa stwierdza nieprawidłową segregację
Mechanizm kontrolny jest prosty i trudno go zakwestionować. Pracownik obsługujący śmieciarę na trasie ma obowiązek sprawdzić zawartość pojemnika przed jego opróżnieniem. Jeśli stwierdzi nieprawidłowości, dokumentuje je – fotograficznie lub w formie pisemnego zgłoszenia – i przesyła raport do urzędu dzielnicy. Urząd wszczyna postępowanie administracyjne wobec zarządcy nieruchomości.
Coraz więcej gmin w Polsce wdraża dodatkowo system chipów RFID montowanych w pojemnikach. Chip identyfikuje pojemnik przy każdym opróżnieniu i pozwala precyzyjnie przypisać naruszenie do konkretnej nieruchomości. W Warszawie system ten nie jest jeszcze powszechny, ale miasto rozważa jego wdrożenie jako element uszczelnienia kontroli.
Podwyższona stawka obowiązuje przez miesiąc, w którym stwierdzono naruszenie. Jeśli w kolejnym miesiącu podczas odbioru nie zauważono nieprawidłowości, stawka wraca do poziomu podstawowego automatycznie. Nie wymaga to żadnych wniosków ani postępowania ze strony zarządcy.
Co to oznacza dla Ciebie – lokatora i zarządcy budynku
Jeśli mieszkasz w bloku lub kamienicy w Warszawie, Twoja opłata za śmieci zależy nie tylko od Twojej własnej segregacji – zależy od segregacji wszystkich sąsiadów w budynku. To specyfika zabudowy wielolokalowej, której nie da się zmienić przepisami wewnętrznymi wspólnoty ani spółdzielni.
Praktyczne kroki, które warto podjąć: sprawdź, czy w Twojej altance śmietnikowej jest wystarczająca liczba pojemników na wszystkie pięć frakcji – papier, plastik i metal, szkło, bioodpady, odpady zmieszane. Jeśli brakuje pojemnika lub jest przepełniony, zgłoś to zarządcy na piśmie. Zarządca ma obowiązek zapewnić właściwą infrastrukturę – brak pojemnika jest argumentem w ewentualnym postępowaniu administracyjnym.
Jeśli jesteś członkiem wspólnoty mieszkaniowej, możesz wnioskować o umieszczenie w altance czytelnych instrukcji segregacji – prosta grafika z pięcioma pojemnikami i przykładami tego, co do nich trafia, realnie zmniejsza liczbę błędów popełnianych przez nowych lokatorów i osoby starsze. W budynkach, gdzie zarządcy aktywnie edukowali mieszkańców, liczba zgłoszonych naruszeń jest wyraźnie niższa.
Jeśli jesteś zarządcą lub administratorem budynku, od 1 kwietnia masz dobry powód, żeby zintensyfikować komunikację z mieszkańcami: różnica między 85 zł a 170 zł za lokal to argument, który przemawia skuteczniej niż apele o ekologię.
