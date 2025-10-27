Gigantyczne masowe kradzieże w Polsce. Jest nowy komunikat Santandera!
Santander Bank Polska opublikował w poniedziałek oficjalne oświadczenie w sprawie kradzieży środków z kont klientów. Bank potwierdził, że wszystkie pieniądze zostały już zwrócone automatycznie, a poszkodowani nie muszą składać żadnych reklamacji.
Santander: pieniądze wróciły na konta klientów
„Santander Bank Polska zwrócił już środki wszystkim poszkodowanym klientom — zwrot nastąpił automatycznie. Klienci nie muszą podejmować żadnych działań” – poinformował bank w komunikacie przesłanym Polskiej Agencji Prasowej.
Z informacji przekazanych przez instytucję wynika, że problem dotyczył kilkuset klientów, a incydent miał charakter regionalny. Oznacza to, że nie doszło do naruszenia systemów bankowych ani masowego ataku.
Jak doszło do kradzieży?
Według banku przestępcy dokonali nieautoryzowanych wypłat z bankomatów partnerskiej sieci, wykorzystując dane kart płatniczych. Incydent nie obejmował transakcji zbliżeniowych i nie wiązał się z wyciekiem danych osobowych.
Santander zapewnił, że wszystkie karty potencjalnie zagrożone zostały już zablokowane, a klienci otrzymają nowe.
Bank złoży zawiadomienie do prokuratury
Władze Santandera poinformowały, że sprawa została zgłoszona organom ścigania. Bank przygotowuje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i współpracuje z policją oraz operatorem bankomatów, aby ustalić sposób działania sprawców.
Co powinni zrobić klienci?
Bank apeluje, by użytkownicy regularnie monitorowali historię swoich transakcji i natychmiast zgłaszali wszelkie podejrzane operacje na infolinii. Warto również ustawić limity transakcji oraz włączyć powiadomienia SMS lub w aplikacji mobilnej.
Nie panikować, ale zachować czujność
Choć Santander zapewnia, że sytuacja jest opanowana, eksperci od cyberbezpieczeństwa przypominają, że podobne ataki mogą dotyczyć także klientów innych banków. Warto zachować szczególną ostrożność przy wypłatach z bankomatów i nie udostępniać danych karty w niesprawdzonych miejscach.
Bank zapowiada dalsze działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa transakcji i monitorowanie wszelkich podejrzanych aktywności w systemach płatniczych.
