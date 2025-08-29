Gigantyczne promocje i gratisy w Biedronce. Tylko do 31 sierpnia
Biedronka przygotowała dla swoich klientów wyjątkową akcję promocyjną, która potrwa od piątku 29 sierpnia do niedzieli 31 sierpnia. Sieć kusi gigantycznymi obniżkami cen i gratisami, które pozwolą zrobić duże zakupy w znacznie niższej cenie.
Promocje na kawę i napoje
Jedną z największych okazji jest kawa rozpuszczalna Nescafé Classic, 200 g, dostępna aż 45% taniej – tylko za 19,99 zł. Z kolei kawa ziarnista Jacobs kosztuje 62,99 zł/kg, czyli aż o 30% taniej. Miłośnicy kawy rozpuszczalnej mogą także sięgnąć po Nescafé Café Crema lub Bilanciato – opakowanie 200 g kosztuje 39,99 zł (zamiast 59,99 zł).
Na uwagę zasługują również napoje. Sok 100% tłoczone jabłko Bracia Sadownicy w promocji 2+2 gratis, podobnie jak napój aloesowy Riviva 500 ml. Energetyki Tiger 250 ml dostępne są w akcji 3+3 gratis, co oznacza, że kupując trzy, otrzymujemy kolejne trzy puszki za darmo.
Słodycze i przekąski
Promocją objęte zostały także słodycze. Bombonierka E.Wedel „Baryłki klasyczne” (200 g) kosztuje jedynie 5 zł za drugi produkt. Wszystkie produkty Lajkonik można kupić w akcji „trzeci za 1 zł”.
Kosmetyki i chemia domowa
W Biedronce można także taniej kupić kosmetyki i środki czystości. Wszystkie perfumy, wody toaletowe i wody perfumowane dostępne są w akcji „drugi produkt za 1 zł”. To samo dotyczy szamponów do włosów Schauma (400 ml). Papier toaletowy Queen Supreme, 9 rolek, kosztuje 2 zł za drugi produkt.
Promocją objęte są także wszystkie produkty marki CIF – drugi produkt kupimy aż 50% taniej.
Produkty dla dzieci
Rodziny z dziećmi również znajdą coś dla siebie. Mleko modyfikowane NAN Optipro (650 g) – drugi produkt kosztuje 5 zł. Z kolei wszystkie pieluszki Dada Pure Care można kupić w promocji – drugi produkt już za 2 zł.
Co to oznacza dla czytelników?
Akcja Biedronki to szansa na zrobienie naprawdę dużych zakupów przy minimalnych wydatkach. Dzięki promocjom typu „drugi za grosze”, „2+2 gratis” czy „trzeci za 1 zł” klienci mogą zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych na jednym koszyku. Warto pamiętać, że promocje obowiązują tylko do niedzieli 31 sierpnia, więc kto chce skorzystać, musi się pospieszyć.
