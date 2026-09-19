Gigantyczne promocje w Biedronce tylko w sobotę. Ceny spadły nawet o 64 procent
Biedronka szykuje na sobotę 19 września mocną jednodniową akcję na owoce i warzywa. Wśród przecenionych produktów znalazły się borówki amerykańskie, polskie pomidory malinowe, jabłka, cytryny oraz jasne winogrona bezpestkowe. Największa obniżka sięga aż 64 proc. To oferta wyłącznie na sobotę, dlatego część produktów może cieszyć się dużym zainteresowaniem już od rana.
Na pierwszym planie znalazły się owoce, których regularne ceny w ostatnich miesiącach potrafiły mocno obciążyć koszyk. W sobotę kilka z nich będzie można kupić znacznie taniej.
Winogrona aż 64 proc. taniej
Najmocniejsza promocja dotyczy jasnych winogron bezpestkowych sprzedawanych na wagę.
W sobotę ich cena wyniesie:
6,99 zł za kilogram
Według gazetki cena przed obniżką wynosiła 19,99 zł/kg.
Oznacza to rabat aż:
64 proc.
To jedna z największych obniżek w całej sobotniej ofercie.
Polskie pomidory malinowe po 6,99 zł
Bardzo mocno przecenione zostaną również polskie pomidory malinowe.
Cena:
6,99 zł/kg
Wcześniej kosztowały 12,99 zł/kg, więc rabat wynosi 46 proc.
To jedna z tych ofert, które mogą zainteresować osoby robiące większe zakupy na weekend.
Borówki amerykańskie za 10,99 zł
W promocji znajdą się także borówki amerykańskie w opakowaniu 300 g.
W sobotę za opakowanie trzeba będzie zapłacić:
10,99 zł
Cena przed obniżką to 17,99 zł.
Biedronka oznacza promocję jako 38 proc. taniej.
Polskie jabłka po 3,49 zł za kilogram
Na liście przecenionych produktów znalazły się również polskie jabłka Jonagold sprzedawane na wagę.
Cena sobotnia:
3,49 zł/kg
Cena przed promocją wynosiła 4,99 zł/kg, co oznacza obniżkę o 30 proc.
Cytryny za 2,99 zł za opakowanie
Sobotnia promocja obejmuje również cytryny w opakowaniu 500 g.
Cena spada do:
2,99 zł za 500 g
Wcześniej opakowanie kosztowało 4,49 zł.
To rabat 33 proc.
Wszystko tylko jednego dnia
Najważniejsza informacja widoczna na stronie gazetki brzmi:
„Tylko w sobotę 19.09”
W promocji znajdą się więc m.in.:
- winogrona jasne bezpestkowe – 6,99 zł/kg, 64 proc. taniej,
- pomidory malinowe – 6,99 zł/kg, 46 proc. taniej,
- borówki amerykańskie 300 g – 10,99 zł, 38 proc. taniej,
- cytryny 500 g – 2,99 zł, 33 proc. taniej,
- jabłka Jonagold – 3,49 zł/kg, 30 proc. taniej.
Przy jednodniowych akcjach dostępność może zależeć od zapasów konkretnego sklepu. Jeśli ktoś planuje kupić większą ilość owoców lub warzyw, sobotnia oferta może być jedną z ciekawszych w tym tygodniu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.