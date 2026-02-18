Gigantyczne promocje w czwartek. Tylko 19 lutego. Biedronka przyciąga klientów
Czwartek 19 lutego zapowiada się wyjątkowo intensywnie w Biedronce. Sieć łączy kilka akcji w jednym czasie: śniadaniową ofertę za grosze, voucher 20 zł za większe zakupy oraz promocje 1+1 gratis i 50 proc. zwrotu na kartę Moja Biedronka.
To promocje ograniczone czasowo i objęte konkretnymi zasadami.
Śniadanie za 20 groszy. Tylko do godz. 10:00
W ramach akcji „Biedronka serwuje śniadaniowe okazje” przy zakupie 1 puszki gulaszu angielskiego Kraina Wędlin 300 g w cenie 7,79 zł można dokupić do 5 sztuk bułki porannej 65 g po 20 groszy za sztukę.
Oferta obowiązuje codziennie do godziny 10:00, jednak specjalna komunikacja dotyczy czwartku 19.02. Limit wynosi 5 bułek po 20 groszy na paragon.
Produkty dostępne są do wyczerpania zapasów.
Voucher 20 zł za zakupy za min. 99 zł
Tylko w czwartek 19.02 klienci, którzy zrobią jednorazowe zakupy za minimum 99 zł, otrzymają voucher o wartości 20 zł.
Voucher można wykorzystać w dniach 20–21.02 przy kolejnych, jednorazowych zakupach za minimum 99 zł.
Warunek: należy dodać voucher w aplikacji Biedronka, wpisując kod w zakładce „Vouchery”. Limit to 1 voucher na transakcję.
To promocja dla osób planujących większe zakupy w dwóch turach.
1+1 gratis i mocne rabaty 19–21 lutego
Od czwartku do soboty 19–21.02 obowiązuje kilka dodatkowych akcji:
Kiełbasa śląska Morliny „Duża Paczka” w promocji 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Cena za 1 kg przy zakupie dwóch opakowań wynosi 13,45 zł. Cena bez karty to 26,90 zł za kilogram. Limit dzienny to 4 opakowania na kartę.
Napój gazowany Pepsi 1,75 l w cenie 8,55 zł za sztukę. Dodatkowo w ramach akcji „Zwrot na Moją Biedronkę” można odzyskać 4,28 zł na kartę lub w aplikacji. Zwrot do wykorzystania do 28.02.2026 wyłącznie na zeskanowaną kartę Moja Biedronka.
To oznacza realne obniżenie ceny przy spełnieniu warunków promocji.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli planujesz większe zakupy spożywcze, czwartek może być strategicznym dniem. Możesz:
zrobić zakupy za minimum 99 zł i zdobyć voucher 20 zł,
kupić śniadaniowy zestaw z bułkami po 20 groszy,
skorzystać z promocji 1+1 gratis,
odebrać częściowy zwrot za wybrane produkty.
Kluczowe są jednak daty i limity. Część ofert obowiązuje tylko 19 lutego, inne od 19 do 21 lutego. Większość wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Biedronka łączy w jednym czasie śniadaniową promocję, voucher 20 zł za zakupy od 99 zł oraz akcje 1+1 gratis i zwroty na kartę lojalnościową. Najwięcej dzieje się 19 lutego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.