Gigantyczne promocje w Lidlu. Oszczędź nawet do 50%! Czas jest ograniczony
Lidl wystartował z ogromną wyprzedażą, która przyciąga uwagę łowców okazji! Rabaty sięgają nawet 50% na setki produktów – od elektroniki i AGD, przez zabawki, po odzież i wyposażenie domu. Promocja potrwa tylko przez ograniczony czas, a część hitów znika z półek w ekspresowym tempie.
Największe hity wyprzedaży
-
Maska do snorkelingu Crivit – 55,93 zł zamiast 79,90 zł
-
Tarcza pilarska Parkside – tylko 11,19 zł (-30%)
-
Wciągarka elektryczna Güde 1200 / 12V – 488,38 zł (-36%)
-
Inteligentny grill Tefal GC722834 XL – 698,99 zł (-43%)
-
LEGO Animal Crossing „Sklep Nooka” – 234,90 zł (-46%)
-
LEGO City „Łazik kosmiczny z obcym” – 83,90 zł (-50%)
-
Trencz damski Esmara – 59,99 zł (-40%)
-
Wieszak naścienny Livarno Home – 19,99 zł (-42%)
Promocje dla majsterkowiczów i fanów AGD
Wyprzedaż obejmuje również szeroki wybór narzędzi, akcesoriów i sprzętu AGD. Zestawy akumulatorów Parkside, spawarki, filtry piaskowe czy tarcze pilarskie można kupić nawet o kilkadziesiąt procent taniej. Dodatkowo przeceniono grille elektryczne, blendery, wyciskarki oraz akcesoria do termorobotów Silvercrest – idealne dla osób, które chcą wyposażyć kuchnię za ułamek ceny.
LEGO, ubrania i domowe niezbędniki
Dziecięce marzenia także znalazły się w Lidlu. Kultowe zestawy LEGO City oraz LEGO Animal Crossing przeceniono nawet o 48%. Fani mody mogą upolować koszule męskie U.S. Grand Polo już za 39,99 zł, a osoby urządzające mieszkanie skorzystają z rabatów na meble Copenhagen, zestawy półek, lampki nocne i eleganckie dodatki do wnętrz.
Czas promocji jest ograniczony!
Wyprzedaż trwa tylko do wyczerpania zapasów. Wiele produktów już znika z magazynów, dlatego jeśli chcesz skorzystać z najlepszych okazji, warto działać szybko. Lidl podkreśla, że część obniżek jest dostępna wyłącznie online, więc warto regularnie sprawdzać aktualną ofertę na stronie sklepu.
Dla osób planujących zakupy na koniec wakacji to świetna okazja, by oszczędzić nawet kilkaset złotych. Obniżki obejmują produkty z różnych kategorii, dzięki czemu możesz taniej kupić sprzęt do domu, elektronikę, odzież, zabawki i akcesoria sportowe. Warto jednak pamiętać, że promocja jest czasowa i ograniczona dostępnością – im szybciej zdecydujesz się na zakupy, tym większa szansa na zdobycie najlepszych ofert.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.