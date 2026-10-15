Gigantyczne promocje w Lidlu! Ruszyła wielka akcja. Trzeci produkt za grosz, kolejne nawet o połowę taniej
Lidl przygotował serię dużych promocji, które mogą zainteresować osoby planujące weekendowe zakupy. W sklepach sieci można znaleźć popularne produkty spożywcze i artykuły gospodarstwa domowego w znacznie niższych cenach. Trzeci produkt za symboliczny grosz, drugi nawet o 50 procent taniej – to tylko część okazji. Klienci muszą jednak zwrócić uwagę na terminy i limity, ponieważ nie wszystkie promocje obowiązują na takich samych zasadach.
Jesienne zakupy mogą być okazją do uzupełnienia domowych zapasów bez konieczności płacenia pełnej ceny za każdy produkt. Lidl uruchomił kilka akcji wielosztukowych obejmujących artykuły codziennego użytku. Wśród przecenionych produktów znalazły się makarony, ręczniki papierowe i kabanosy.
Największe oszczędności można uzyskać przy zakupie określonej liczby produktów. Niektóre artykuły można dowolnie łączyć, dzięki czemu klienci nie muszą wybierać identycznych opakowań.
Wielka promocja w Lidlu. Trzeci produkt za symboliczny grosz
Jedną z najciekawszych ofert jest akcja „2+1 za grosz” na wszystkie makarony marki Italiamo.
Promocja rozpoczęła się 12 października i obowiązuje do soboty 17 października 2026 roku.
Zasady są proste. Klient wybiera trzy produkty objęte ofertą, a za trzeci, najtańszy, płaci zaledwie jeden grosz.
Co ważne, makarony można dowolnie łączyć. Nie trzeba kupować trzech identycznych opakowań.
Przykładowo, jeśli trzy makarony kosztują po 5 zł, bez promocji należałoby zapłacić 15 zł. W ramach akcji rachunek wyniesie 10,01 zł.
Oznacza to oszczędność 4,99 zł na trzech opakowaniach.
Wysokość rzeczywistego rabatu zależy od cen wybranych produktów.
Ręczniki papierowe za połowę ceny. Lidl przygotował kolejną akcję
Duże obniżki obejmują również artykuły gospodarstwa domowego.
W sklepach Lidl obowiązuje promocja na wszystkie ręczniki papierowe marki Floralys.
Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy zostanie przeceniony o 50 procent.
Produkty można dowolnie łączyć, co pozwala wybrać opakowania dostosowane do potrzeb gospodarstwa domowego.
Przykładowo, jeśli dwa opakowania kosztują po 12 zł, standardowy rachunek wyniósłby 24 zł. Dzięki promocji klient zapłaci 18 zł.
Przy produktach w różnych cenach rabat zostanie naliczony od tańszego opakowania.
Sieć wprowadziła również limit wynoszący cztery opakowania na ofertę. Szczegółowe warunki promocji dostępne są w aplikacji Lidl Plus.
Przed zakupem warto zweryfikować, czy dana oferta wymaga aktywowania kuponu.
Kabanosy również przecenione. Można zaoszczędzić 40 procent
Kolejna promocja dotyczy wszystkich kabanosów marki Pikok.
Od 15 do 17 października klienci mogą kupić dwa produkty, otrzymując 40-procentowy rabat na drugi, tańszy.
Lidl umożliwia dowolne łączenie kabanosów objętych akcją.
Nie trzeba więc wybierać dwóch identycznych smaków czy gramatur.
Przykładowo, jeśli dwa opakowania kosztują po 10 zł, klient zapłaci za nie łącznie 16 zł zamiast 20 zł.
Przy zakupie kilku opakowań oszczędności mogą być większe, szczególnie gdy produkty są regularnie wykorzystywane do przygotowywania posiłków lub zabierane jako przekąski do pracy i szkoły.
Uwaga na ważny szczegół. Nie wszystkie produkty są tańsze o połowę
Promocje wielosztukowe mogą wyglądać atrakcyjnie, ale kluczowe znaczenie mają warunki ich naliczania.
W przypadku ręczników papierowych 50-procentowy rabat dotyczy drugiego, tańszego produktu, a nie całych zakupów.
Podobnie jest z kabanosami Pikok, gdzie drugi, tańszy produkt objęty jest rabatem w wysokości 40 procent.
Przy makaronach Italiamo najtańszy z trzech produktów kosztuje jeden grosz.
Oznacza to, że klient kupujący tylko jedno opakowanie nie skorzysta z mechanizmu wielosztukowego.
Dlatego przed podejściem do kasy warto dokładnie sprawdzić ceny, liczbę wymaganych produktów i ewentualne ograniczenia.
Wielkie promocje tylko do soboty. Warto sprawdzić daty
Akcja na makarony Italiamo rozpoczęła się 12 października i zakończy 17 października.
Promocja na kabanosy Pikok obowiązuje od czwartku 15 października do soboty 17 października.
W przypadku ręczników papierowych Floralys szczegóły terminu i limitu należy sprawdzić w aplikacji Lidl Plus oraz na oznaczeniu sklepowym.
Wszystkie trzy akcje mogą zainteresować rodziny, które regularnie kupują artykuły spożywcze i gospodarcze w większych ilościach.
Lidl przygotował promocje pozwalające obniżyć rachunki przy zakupach wielosztukowych. Makarony można kupić w akcji „2+1 za grosz”, drugi ręcznik papierowy Floralys jest o połowę tańszy, a drugi, tańszy kabanos Pikok objęty jest rabatem 40 procent. Przed zakupem warto jednak sprawdzić limity i warunki ofert.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.