Wezwania do wojska dla blisko 250 tysięcy Polaków. Na liście także kobiety i starsi mężczyźni. Decyzja już obowiązuje
Niepokojące informacje dla tysięcy Polaków. Ministerstwo Obrony Narodowej określiło zasady kwalifikacji wojskowej na 2027 rok. Przed komisjami ma stanąć około 245 tysięcy osób, a obowiązek nie ograniczy się wyłącznie do młodych mężczyzn. Wśród objętych przepisami znalazły się również kobiety posiadające określone kwalifikacje zawodowe oraz starsze osoby z nieuregulowanym stosunkiem do służby wojskowej. Terminy są już znane, a rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.
Przygotowania do przyszłorocznej kwalifikacji wojskowej nabierają znaczenia w związku z sytuacją bezpieczeństwa w Europie. Dla wielu obywateli otrzymanie wezwania będzie pierwszym kontaktem z wojskową administracją, jednak część osób może zostać skierowana przed komisję ponownie.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zostało ogłoszone 3 września 2026 roku i weszło w życie następnego dnia. Oznacza to, że zasady dotyczące terminów i grup osób objętych kwalifikacją zostały już formalnie ustalone.
Blisko 250 tysięcy osób przed komisjami. Wojsko przygotowuje się do kwalifikacji
Zgodnie z planami na 2027 rok kwalifikacja wojskowa ma objąć około 245 tysięcy osób w całej Polsce.
Procedura rozpocznie się 1 lutego i potrwa do 30 kwietnia 2027 roku. Jej oficjalne ogłoszenie nastąpi wcześniej, 15 stycznia.
Kwalifikacja nie jest tożsama z powołaniem do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej.
Jej podstawowym celem jest określenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby, uregulowanie stosunku obywatela do obowiązku obrony oraz aktualizacja danych w ewidencji wojskowej.
Nie oznacza to, że każda osoba, która otrzyma wezwanie, zostanie skierowana do jednostki wojskowej.
Mężczyźni z rocznika 2008. To oni stanowią podstawową grupę
Największą grupę osób objętych kwalifikacją stanowią mężczyźni urodzeni w 2008 roku, którzy w 2027 roku ukończą 19 lat.
Przed komisjami będą musieli stawić się także mężczyźni urodzeni w latach 2003–2007, jeśli nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Obowiązek obejmie również określone osoby, które w 2025 lub 2026 roku uznano za czasowo niezdolne do służby z powodów zdrowotnych.
Dotyczy to między innymi przypadków, w których okres czasowej niezdolności kończy się przed zakończeniem przyszłorocznej kwalifikacji.
W określonych sytuacjach ponowne badanie będzie możliwe także na wniosek zainteresowanego.
Wojsko wezwie również kobiety. Liczy się wykształcenie i zawód
Kwalifikacja wojskowa nie jest procedurą dotyczącą wyłącznie mężczyzn.
W 2027 roku obowiązkiem mogą zostać objęte kobiety urodzone w latach 2000–2008, które posiadają kwalifikacje przydatne dla Sił Zbrojnych lub kończą zdobywanie określonego wykształcenia w roku szkolnym albo akademickim 2026/2027.
Chodzi o kobiety, które nie stawały wcześniej do kwalifikacji wojskowej.
Przepisy dotyczą między innymi kwalifikacji związanych z zawodami medycznymi, weterynaryjnymi, psychologią, rehabilitacją, diagnostyką laboratoryjną, informatyką i teleinformatyką.
Wśród zawodów przydatnych wojsku wymienia się także radiologów, nawigatorów i tłumaczy.
Nie oznacza to powszechnego obowiązku stawienia się przed komisją dla wszystkich kobiet z wymienionych roczników.
Decydujące znaczenie mają warunki określone w przepisach, w tym posiadane lub zdobywane kwalifikacje.
Wezwanie może dotyczyć również starszych Polaków
Jednym z elementów przyszłorocznej kwalifikacji jest możliwość objęcia nią osób starszych, których stosunek do służby wojskowej pozostaje nieuregulowany.
Przepisy przewidują możliwość zgłoszenia się do kwalifikacji osób, które ukończyły 18 lat, a nie mają określonej kategorii zdolności do służby, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat.
Oznacza to, że w określonych okolicznościach przed komisją mogą pojawić się również osoby po 50. roku życia.
Ważne jest jednak rozróżnienie: nie oznacza to automatycznych wezwań dla wszystkich 50- czy 60-latków.
W przypadku tej grupy rozporządzenie wskazuje osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej, które zgłosiły się do kwalifikacji.
Co sprawdza komisja wojskowa?
Kwalifikacja obejmuje kilka etapów, których celem jest ustalenie sytuacji zdrowotnej i formalnej osoby stawiającej się przed komisją.
Sprawdzana jest tożsamość, a następnie przeprowadzane są czynności związane z oceną zdolności do służby wojskowej.
W zależności od stanu zdrowia oraz dokumentacji medycznej może być konieczne przeprowadzenie dodatkowych badań.
Komisja określa kategorię zdolności do służby.
W polskim systemie funkcjonują następujące kategorie:
- A – zdolny do służby wojskowej.
- B – czasowo niezdolny do służby wojskowej.
- D – niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk.
- E – trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej również w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
Przyznanie określonej kategorii nie oznacza samo w sobie natychmiastowego skierowania do służby wojskowej.
Nie otrzymałeś listu? Obowiązek może nadal istnieć
Osoby objęte obowiązkiem kwalifikacji powinny zwracać uwagę nie tylko na indywidualne wezwania, ale również na oficjalne obwieszczenia.
Informacje o terminach i miejscach stawiennictwa są podawane do publicznej wiadomości przez właściwe organy administracji.
Sam brak doręczenia indywidualnego wezwania nie musi oznaczać zwolnienia z obowiązku, jeśli dana osoba należy do grupy objętej kwalifikacją.
Nieusprawiedliwione niestawienie się może prowadzić do konsekwencji przewidzianych w przepisach, w tym zastosowania środków mających zapewnić stawiennictwo.
Osoby, które mają wątpliwości dotyczące swojego statusu, mogą skontaktować się z właściwym urzędem gminy lub wojskowym centrum rekrutacji.
Czy kwalifikacja oznacza przygotowania do mobilizacji?
Nie. Coroczna kwalifikacja wojskowa jest standardową procedurą prowadzoną także w poprzednich latach.
Nie należy utożsamiać jej z ogłoszeniem mobilizacji ani przywróceniem obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej.
Wojskowa administracja wykorzystuje kwalifikację do prowadzenia ewidencji oraz oceny zdolności osób, które zgodnie z ustawą podlegają określonym obowiązkom obronnym.
Warto również oddzielić kwalifikację wojskową od ćwiczeń rezerwy i limitów powołań do różnych form służby. Są to odrębne procedury, regulowane osobnymi przepisami.
Terminy zostały już ustalone. Pierwsze działania w styczniu
Oficjalne ogłoszenie kwalifikacji wojskowej przewidziano na 15 stycznia 2027 roku.
Komisje będą prowadzić czynności od 1 lutego do 30 kwietnia 2027 roku.
Osoby objęte obowiązkiem powinny przygotować dokument potwierdzający tożsamość, posiadaną dokumentację medyczną oraz dokumenty dotyczące wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.
Szczegółowy termin i miejsce stawiennictwa będą zależały od właściwego terytorialnie organu.
Przyszłoroczna kwalifikacja ma objąć około 245 tysięcy osób. Na liście są nie tylko młodzi mężczyźni, ale również określone grupy kobiet oraz osoby starsze o nieuregulowanym statusie wojskowym. Samo wezwanie przed komisję nie jest jednak równoznaczne z powołaniem do armii ani ogłoszeniem mobilizacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.