Gigantyczne promocje w Lidlu zaczną się w czwartek. Masło za 1,99 zł, mięso dużo taniej
W czwartek 13 sierpnia w Lidlu ruszy kolejna mocna akcja promocyjna. Tym razem sieć mocno obniży ceny produktów, które regularnie trafiają do koszyków Polaków. Szczególnie wyróżnia się masło za 1,99 zł. Taka cena będzie jednak dostępna po spełnieniu warunków promocji. Taniej kupimy również filety z piersi kurczaka.
Oferta przedstawiona przez Lidl obowiązuje od czwartku 13 sierpnia do piątku 14 sierpnia. Przy części produktów potrzebna będzie aplikacja Lidl Plus oraz aktywowanie odpowiedniego kuponu.
Od czwartku wielka promocja w Lidlu
Jedną z najmocniejszych pozycji nowej oferty jest Masło z Polskiej Mleczarni 82 proc. marki Mlekovita, 200 g. Przy zakupie 3 opakowań cena jednego spadnie aż o 60 proc.
Jedna kostka będzie kosztowała tylko 1,99 zł. Cena prezentowana przed obniżką to 4,99 zł za opakowanie.
Oznacza to, że za 3 kostki masła klient zapłaci łącznie 5,97 zł. Bez promocji przy cenie 4,99 zł za sztukę byłoby to 14,97 zł. Różnica wynosi więc 9 zł.
Masło za 1,99 zł. Trzeba spełnić warunki
Tak niska cena nie zostanie jednak naliczona automatycznie każdemu klientowi.
Promocja jest przeznaczona dla użytkowników Lidl Plus. Trzeba aktywować odpowiedni kupon w aplikacji, a następnie kupić 3 opakowania masła.
Sieć wprowadziła również limit. Z informacji umieszczonych w materiałach promocyjnych wynika, że obowiązuje limit 3 opakowań na kupon.
Dlatego osoby planujące zakupy powinny przed podejściem do kasy sprawdzić, czy kupon został prawidłowo aktywowany.
Kurczak również mocno przeceniony
Druga duża promocja dotyczy mięsa. Lidl przeceni filety z piersi polskiego kurczaka Rzeźnik w opakowaniach XXL.
Po aktywowaniu kuponu w Lidl Plus kilogram będzie kosztował 14,99 zł. Sieć informuje o obniżce wynoszącej 39 proc. Cena prezentowana przed obniżką wynosi 24,80 zł za kilogram.
W tym przypadku również obowiązuje ograniczenie ilościowe. Limit wynosi 5 kg na kupon.
Dwa dni na skorzystanie z oferty
Promocje przedstawione przez Lidl mają obowiązywać 13 i 14 sierpnia. To oznacza, że klienci będą mieli tylko 2 dni na zakupy w podanych cenach.
Największe zainteresowanie może wzbudzić masło. Cena 1,99 zł za kostkę jest osiągalna przy zakupie wymaganych 3 opakowań i wykorzystaniu kuponu. Przy produktach kupowanych regularnie przez gospodarstwa domowe tak duża różnica cenowa może przyciągnąć wielu klientów.
Przed zakupami koniecznie zajrzyj do aplikacji
W przypadku obu opisanych promocji kluczowy jest Lidl Plus. Samo włożenie produktów do koszyka nie wystarczy do uzyskania przedstawionych cen.
Przed wyjściem na zakupy warto więc otworzyć aplikację, znaleźć odpowiednie kupony i je aktywować. Przy kasie należy zeskanować Lidl Plus zgodnie z zasadami akcji.
Trzeba również pamiętać o limitach oraz dostępności produktów. Szczegóły poszczególnych ofert mogą być określone w regulaminie promocji.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli regularnie kupujesz masło lub mięso drobiowe, zakupy w Lidlu 13 albo 14 sierpnia mogą oznaczać zauważalną oszczędność.
Najmocniejsza oferta dotyczy masła Mlekovita. Przy zakupie 3 kostek i wykorzystaniu kuponu Lidl Plus zapłacisz 5,97 zł zamiast 14,97 zł według ceny prezentowanej przed obniżką.
Filety z piersi kurczaka będą natomiast kosztowały 14,99 zł za kilogram zamiast 24,80 zł, również po aktywowaniu kuponu.
Promocje zaczną się w czwartek 13 sierpnia i potrwają do piątku 14 sierpnia. Jeśli zależy Ci na konkretnym produkcie, warto wcześniej sprawdzić kupony w Lidl Plus oraz pamiętać o obowiązujących limitach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.