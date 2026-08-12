Znana ukraińska marka wybrała Warszawę. To tutaj otworzy swój pierwszy sklep poza Ukrainą
Warszawa została wybrana na miejsce zagranicznego debiutu ukraińskiej marki modowej COOSH. Firma, która do tej pory rozwijała sieć salonów na rodzimym rynku, przygotowuje pierwszy stacjonarny punkt poza Ukrainą. W stolicy Polski powstanie flagowy showroom z szeroką ofertą marki.
To kolejna zagraniczna firma, która zdecydowała się rozpocząć ekspansję właśnie od Warszawy. W przypadku COOSH polska stolica będzie miała jednak szczególne znaczenie. Warszawski salon ma być pierwszą stacjonarną placówką firmy na zagranicznym rynku.
COOSH wchodzi do Polski. Pierwszy salon powstanie w Warszawie
Plany wejścia na polski rynek potwierdziła założycielka marki i jej dyrektorka kreatywna Alina Frendiy. Firma zdecydowała, że pierwszym miastem poza Ukrainą, w którym klienci będą mogli odwiedzić stacjonarny punkt COOSH, będzie Warszawa.
Nie będzie to przy tym niewielki punkt sprzedaży. Marka zapowiada otwarcie flagowego showroomu. W takim miejscu klienci mają poznać nie tylko poszczególne kolekcje, ale również stylistykę i charakter całej marki.
Na razie firma nie ujawniła dokładnego adresu warszawskiego salonu. Nie podano również konkretnego terminu otwarcia. Wiadomo natomiast, że przygotowania do wejścia na polski rynek już trwają.
Warszawa otwiera marce drogę na zagraniczne rynki
Wybór stolicy Polski nie oznacza pierwszego kontaktu COOSH z klientami spoza Ukrainy. Produkty firmy można już zamawiać przez internet z dostawą zagraniczną.
Zmiana polega na czymś innym. Warszawa będzie pierwszym miejscem poza Ukrainą, gdzie marka uruchomi fizyczną przestrzeń dla klientów.
To ważny etap w rozwoju firmy. Stacjonarny showroom pozwala klientom zobaczyć kolekcje na miejscu, przymierzyć ubrania i poznać ofertę w sposób, którego nie zapewnia tradycyjny sklep internetowy.
Marka działa od 2017 roku
Historia COOSH rozpoczęła się w 2017 roku. Firmę stworzyła Alina Frendiy, influencerka i dyrektorka kreatywna marki.
Wyświetl ten post na Instagramie
COOSH rozwija charakterystyczny, minimalistyczny styl. W kolekcjach pojawiają się między innymi luźne kroje, klasyczne elementy garderoby oraz fasony czerpiące inspiracje z mody męskiej. Widoczne są również wpływy skandynawskiej estetyki.
Firma zbudowała już własną sieć sprzedaży stacjonarnej na Ukrainie. Obecnie posiada 4 showroomy. Działają one w Kijowie, Odessie, Tarnopolu oraz Lwowie.
Warszawa będzie więc piątym miastem z fizycznym showroomem marki, ale jednocześnie pierwszym znajdującym się poza granicami Ukrainy.
Polacy mogli wcześniej kupować ubrania COOSH przez internet
Marka nie zaczyna swojej międzynarodowej działalności od zera. COOSH prowadzi sprzedaż internetową i realizuje zamówienia zagraniczne. Otwarcie salonu w Warszawie oznacza jednak przejście do kolejnego etapu ekspansji.
Polscy klienci będą mogli po raz pierwszy odwiedzić stacjonarny showroom COOSH bez wyjazdu na Ukrainę. Dla samej firmy warszawski punkt może być natomiast sprawdzianem tego, jak marka zostanie przyjęta na nowym rynku.
Dlaczego Warszawa?
Firma nie przedstawiła szczegółowego uzasadnienia wyboru konkretnego miasta. Sam fakt postawienia na Warszawę pokazuje jednak znaczenie polskiej stolicy dla planów zagranicznego rozwoju COOSH.
Warszawski showroom ma pełnić funkcję flagową, a więc reprezentować markę na nowym rynku i prezentować jej szeroką ofertę. Nie będzie to zatem wyłącznie kolejny kanał sprzedaży internetowej przeniesiony do lokalu.
Na odpowiedzi czekają teraz dwa najważniejsze pytania: gdzie dokładnie zostanie otwarty salon oraz kiedy pierwsi klienci będą mogli zrobić w nim zakupy. Tych informacji marka na razie nie podała.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli interesujesz się modą i nowymi markami pojawiającymi się w Warszawie, COOSH jest kolejną nazwą, którą warto zapamiętać. To właśnie mieszkańcy Warszawy jako pierwsi poza Ukrainą będą mogli odwiedzić stacjonarny showroom firmy.
Na miejscu ma być prezentowana szeroka oferta marki znanej z minimalistycznych kolekcji, luźniejszych fasonów i połączenia klasycznej elegancji z inspiracjami modą męską.
Na konkretną datę zakupów trzeba jednak jeszcze poczekać. Adres i termin otwarcia warszawskiego showroomu nie zostały dotąd ujawnione. Gdy firma poda te informacje, będzie wiadomo, w której części Warszawy pojawi się jej pierwszy zagraniczny salon.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.