Gigantyczne utrudnienia na kolei. Miasto właśnie wydało pilny komunikat. Pociągi stoją i są duże opóźnienia
Od godzin popołudniowych na trasie SKM i Kolei Mazowieckich w rejonie stacji Warszawa Ursus występują poważne utrudnienia. Ratusz i przewoźnicy przekazali pilny komunikat do pasażerów. Część pociągów kursuje tylko jednym torem, inne są kierowane objazdami lub odwoływane.
Co się dzieje na torach
Zdarzenie w pobliżu stacji Warszawa Ursus całkowicie zaburzyło kursowanie pociągów SKM linii S1 oraz składów Kolei Mazowieckich. Ruch wprowadzono po jednym torze, co powoduje ogromne opóźnienia i nagłe zmiany peronów.
Część składów jest kierowana trasą dalekobieżną, co oznacza, że nie zatrzymują się na standardowych przystankach. Pasażerowie informują również o tłoku, braku możliwości wejścia do pociągów i odwoływanych kursach.
Oficjalny komunikat miasta i przewoźników
Miasto ostrzega, że utrudnienia mogą potrwać wiele godzin. W komunikacie przekazano, że:
„Możliwe są opóźnienia, przekierowania oraz odwołania pociągów. Ruch odbywa się z ograniczoną przepustowością”.
PKP PLK prosi o bieżące śledzenie tablic oraz portalu pasażera – zmiany mogą następować nawet kilka minut przed planowanym odjazdem.
Jakie pociągi są objęte utrudnieniami
• SKM linii S1
• Koleje Mazowieckie kursujące przez Ursus
• Składy regionalne jadące w stronę Grodziska Mazowieckiego i Pruszkowa
Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami do nawet 20–40 minut.
Co to oznacza dla ciebie
Jeżeli dziś jedziesz S1 lub pociągami KM przez Ursus, zaplanuj podróż z dużym zapasem czasu. Sprawdzaj komunikaty na bieżąco – niektóre kursy są przenoszone na inne perony lub jadą zupełnie inną trasą.
Warto również rozważyć alternatywne środki transportu, zwłaszcza w popołudniowym szczycie, bo opóźnienia mogą się jeszcze zwiększyć.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.